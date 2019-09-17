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  • Две россиянки сменили пол, поженились, а одна из них отрастила себе бороду, - СМИ
17 сентября 2019, вторник, 17:12 47
Мир 2019-09-17T17:16:56+03:00
Українські Новини
Две россиянки сменили пол, поженились, а одна из них отрастила себе бороду, - СМИ

Две россиянки сменили пол, поженились, а одна из них отрастила себе бороду, - СМИ

Россиянки, сменившие пол. Фото: Mash/Telegram
Россиянки, сменившие пол. Фото: Mash/Telegram

Две девушки из Санкт-Петербурга (Россия), находившиеся в отношениях, одновременно сделали себе операции по смене пола, став мужчинами, хотя недавно в России могли запретить менять пол.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

"Две девушки из Питера одновременно сменили пол, чтобы быть вместе. Гендерфлюиды летят по России", - сказано в сообщении.

Согласно ему, две, уже в прошлом, представительницы женского пола выбрали себе имена Томас и Рихард. Их роман продолжался более двух лет и именно тогда у них появилась общая мечта - стать мужчинами.

Россиянки, сменившие пол. Фото: Mash/TelegramРоссиянки, сменившие пол. Фото: Mash/Telegram

Тогда они скрепили себя узами брака и Рихард избавился от груди, отрастив бороду. В свою очередь, Томас сделал операцию по фаллопластике - приделал себе мужской половой орган. 

"Осталось домодифицировать Рихарда - после пацанов ждет счастливый брак", - подытожили в Telegram-канале.

Как сообщали Українські Новини, эксперт заявил, что Украина является одной из самых прогрессивных стран мира по смене пола.

Тем времнем ​создатели "Матрицы" и "Облачного атласа" сменили пол.

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