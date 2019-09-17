Нацбанк заявляет, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне

Национальный банк считает недопустимыми атаки на экс-главу центробанка Валерию Гонтареву, которой 17 сентября подожгли дом.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Это уже не ряд инцидентов, это - террор. Его цель - запугать реформаторов украинской экономики, прошлых и нынешних, парализовать нашу деятельность, заставить нас молчать. Мы не будем молчать. Ведь это - прямая и неприкрытая угроза демократии и реформам, от которых зависит будущее Украины и благосостояние граждан. И не только реформам. Это угроза каждому гражданину, его конституционным правам и свободам, гарантом защиты которых должно быть государство", - говорится в сообщении.

Как отмечают в НБУ, это полное разрушение нравственных ценностей демократического общества в пользу террора.

"Мы настаиваем, что конституционные права всех граждан Украины на защиту жизни и здоровья должны быть обеспечены не словами, а действиями", - говорится в сообщении.

Также указывается, что правоохранительные органы должны безотлагательно обеспечить проведение беспристрастного ускоренного расследования этой серии атак, а также правонарушений владельцев и акционеров неплатежеспособных банков, информацию о которых Национальный банк ранее передал в правоохранительные органы.



Как сообщали Українські Новини, правоохранители открыли уголовное дело по факту поджога дома Гонтаревой.



Также полиция не исключает версию поджога дома Гонтаревой по ее заказу.

Тем временем стало известно, как выглядит дом Гонтаревой после пожара.





