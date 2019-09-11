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11 сентября 2019, среда, 08:36 226
Публикации 2019-09-11T09:15:14+03:00
Українські Новини
Нарушая свои же правила Офис Президента отказал "Українським Новинам" в участии в работе Рады свободы слова

Нарушая свои же правила Офис Президента отказал "Українським Новинам" в участии в работе Рады свободы слова

Українські новини

Офис Президента отказал информационному агентству Українські Новини в участии в работе в Раде свободы слова.

Об этом Українським Новинам сообщил сотрудник информдепартамента ОПУ Максим Кречетов.

Он отметил, что принять заявки всех желающих у Офиса не было физической возможности и было решено отобрать  отдельных представителей медиа по направлениям – телеканалы, интернет-порталы, информагентства.

Ранее заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко публично обещал, что в Раду войдут по представителю от каждой редакции центральных СМИ. Чтобы защищать свободу слова и бороться с проявлениями цензуры.

Эта новость с обещанием чиновника Тимошенко до сих пор доступна на сайте Президента. 

Чуть позже, в фейсбуке пресс-секретарь президента изменила озвученные Кириллом Тимошенко правила: теперь нужен не просто представитель редакции, а еще и "не руководитель" из-за якобы конфликта интересов. 

В чем состоит этот воображаемый конфликт интересов, когда руководитель СМИ будет в Раде по свободе слова отстаивать  эту же свободу ни Юлия Мендель, ни Максим Кречетов ответить не смогли.

Редакция Українских Новин дважды выполнила все быстроменяющиеся условия Офиса президента. Но это не помогло стать участниками Рады.

В финале, Офис Президента сообщил редакции, что правила поменялись в третий раз и теперь будут учитываться некие рейтинги.

В разговоре с Українськими Новинами Кречетов сказал, что Офис руководствовался при выборе участников Рады "рейтингами медиа".

"Когда Офис премьер-министра Великобритании отбирает участников пула на пресс-конференцию, то выбираются просто крупнейших 40 СМИ на основании их рейтинга. Мы тоже исходили из этих соображений", - сказал Кречетов.

В ответ на вопрос, не превратится ли создаваемая Рада по свободе слова в закрытый "междусобойчик" с отобранными властью медиа, Кречетов заверил, что нет и предложил агентству передавать свои предложения и замечания по вопросам свободы слова допущенным в Раду коллегам из "Интерфакса" и государственного "Укринформа".

При этом он не смог объяснить, какой именно рейтинг брался во внимание при выборе участников Рады среди информагентств, чьим основным видом деятельности является производство новостей в закрытой ленте для подписчиков.

Общепризнанных рейтингов украинских информагентств не существует. Сейчас на рынке платной подписки новостей остались лишь два агентства – "Интерфакс-Украина" и Українські новини. Остальные агентства, при всем уважении, не имеют значительного количества подписчиков, или подписка не составляет значительную часть их дохода. 

По рейтингам посещаемости открытого сайта, Українські новини опережают наших уважаемых коллег из "Интерфакс-Украина" (данные similarweb - британской платформы для анализа пользователей веб-сайтов).

Таким образом, отказав Українським новинам  в участии в работе Рады по свободе слова, Офис президента грубо нарушил свои же правила. 

"Похоже, что Зеленский хочет вместо Рады по свободе слова  создать "кружок медиаобслуги" – только для лояльных к нему журналистов. И для этого из Рады исключают независимые редакции. При этом включают подконтрольное власти правительственное агентство. Там есть много уважаемых журналистов, но смогут ли они ставить перед президентом (по сути - начальником своего начальника) вопросы безнаказанности преступлений против журналистов, безопасности, атак на представителей СМИ или попыток ограничить свободу медиа новой властью?

Полагаю, что это продолжение политики журналистофобии президента. Он не дал ни одной пресс-конференции за 2 важнейшие избирательные кампании. Вместо отчета за 100 дней у власти он предпочел сняться в рекламном ролике "95 квартала" в паре со своим партнером по сериалу актером Бакланом, который сыграл роль журналиста. Зеленский не дал ни одного интервью журналистам на посту президента. 

И теперь вместо того, чтобы в широком кругу журналистов честно обсудить проблемы свободы слова Зеленский предпочитает создавать видимость решения этих проблем. Так же поступал до него Порошенко", - отметил директор Українських Новин Денис Иванеско. 

"При администрации Петра Порошенко уже существовал Совет по свободе слова. Он работал в закрытом от СМИ режиме - за закрытыми дверями.  И не смог помочь ни оному журналисту решить ни одной проблемы. Жаль, что Зеленский повторяет неудачный опыт своего предшественника. Свобода слова в закрытом режиме - это само по себе нонсенс",  - говорит главный редактор Українських Новин Дмитрий Кузьмин.

Первое заседание Рады состоится в 16 сентября в годовщину исчезновения основателя Украинской правды Георгия Гонгадзе. 

Информационное агентство "Українські Новини" с 1993 года освещает основные события экономической и политической жизни страны. Подписчики агентства – крупнейшие медиа, корпоративный сектор и иностранные посольства и зарубежные информационные базы данных. Каждый день агентство выпускает до 300 новостей в день в 4 закрытых лентах на 3 языках.

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