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17 сентября 2019, вторник, 09:48 4971
Силовые структуры 2019-09-17T09:50:04+03:00
Українські Новини
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой

Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой

Валерия Гонтарева
Валерия Гонтарева

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

"Сейчас ищем того человека, который поджог дом", - сказал он.

Дело открыто по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества).

По предварительной информации, подозреваемый перелез через забор около 3 ночи и совершил поджог дома.

На территории находился охранник, который и сообщил о происшествии в полицию.

Как сообщали Українські Новини, в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Гонтаревой.

Ранее Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. После чего она записала видеообращение из больницы в Лондоне. Однако в сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы

Кроме того, Валерия Гонтарева заявляла, что Игорь Коломойский постоянно угрожает ей

Также суд дал разрешение ГБР на принудительный привод на допрос Гонтаревой.

15 марта 2018 года Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка. 

Больше новостей о: Валерия Гонтарева Киевская область Поджог дома Гореничи

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