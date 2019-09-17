Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.\r\n"Сейчас ищем того человека, который поджог дом", - сказал он.\r\nДело открыто по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса (умышленное повреждение имущества).\r\nПо предварительной информации, подозреваемый перелез через забор около 3 ночи и совершил поджог дома.\r\nНа территории находился охранник, который и сообщил о происшествии в полицию.\r\nКак сообщали Українські Новини, в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Гонтаревой.Ранее Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. После чего она записала видеообращение из больницы в Лондоне. Однако в сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы. Кроме того, Валерия Гонтарева заявляла, что Игорь Коломойский постоянно угрожает ей. \r\nТакже суд дал разрешение ГБР на принудительный привод на допрос Гонтаревой.15 марта 2018 года Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка.