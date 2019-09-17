Дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу, - полиция

Полиция не исключает версию поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом по ее заказу.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.\r\n"Рассматриваются все версии. Следствие устанавливает подозреваемого и в чьих интересах он действовал - в своих или в чьих-то еще", - сказал он.\r\nПо его словам, также рассматривается версия возгорания дома из-за короткого замыкания.\r\nПредварительная информация свидетельствует о том, что это сделал неизвестный, используя воспламеняющуюся смесь.\r\nКак сообщали Українськi Новини, дом Гонтаревой сгорел под Киевом.\r\nПолиция допускает обстрел дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, в котором произошел пожар, из военной ракеты\r\nПолиция открыла уголовное производство по факту поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.\r\nРанее в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Валерии Гонтаревой.\r\nА также Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне.