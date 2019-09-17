Дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу, - полиция

Полиция не исключает версию поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом по ее заказу.

Об этом Українським Новинам сообщил спикер полиции Киевской области Николай Жукович.

"Рассматриваются все версии. Следствие устанавливает подозреваемого и в чьих интересах он действовал - в своих или в чьих-то еще", - сказал он.

По его словам, также рассматривается версия возгорания дома из-за короткого замыкания.

Предварительная информация свидетельствует о том, что это сделал неизвестный, используя воспламеняющуюся смесь.

Как сообщали Українськi Новини, дом Гонтаревой сгорел под Киевом.

Полиция допускает обстрел дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, в котором произошел пожар, из военной ракеты

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.

Ранее в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Валерии Гонтаревой.

А также Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне.