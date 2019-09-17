Как выглядит дом Гонтаревой после пожара

Сегодня, 17 сентября, около 3 часов ночи неизвестный перелез через забор и подпалил дом бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в Гореничах под Киевом. Українські Новини показывают, как сейчас выглядит дом Гонтаревой.





Бассейн на участке законсервирован.

Искусственный водопад давно отключен.

Крыша заметно пострадала, но ворота остались целыми.

На месте работают правоохранители.

Возле дома Гонтаревой уже полно журналистов.

Как сообщали Українські Новини, полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой.

Ранее Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. После чего она записала видеообращение из больницы в Лондоне. Однако в сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы.

Кроме того, Валерия Гонтарева заявляла, что Игорь Коломойский постоянно угрожает ей.

Также суд дал разрешение ГБР на принудительный привод на допрос Гонтаревой.

Тем временем Президент Владимир Зеленский считает провокацией поджог дома Гонтаревой и требует от правоохранителей раскрыть преступление в кратчайшие сроки

15 марта 2018 года Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка.





