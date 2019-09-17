Как выглядит дом Гонтаревой после пожара

Сегодня, 17 сентября, около 3 часов ночи неизвестный перелез через забор и подпалил дом бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в Гореничах под Киевом. Українські Новини показывают, как сейчас выглядит дом Гонтаревой.\r\n\r\nБассейн на участке законсервирован.\r\n\r\nИскусственный водопад давно отключен.\r\n\r\nКрыша заметно пострадала, но ворота остались целыми.\r\n\r\nНа месте работают правоохранители.\r\n\r\n\r\nВозле дома Гонтаревой уже полно журналистов.\r\n\r\n \r\nКак сообщали Українські Новини, полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой.\r\nРанее Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. После чего она записала видеообращение из больницы в Лондоне. Однако в сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы.\r\nКроме того, Валерия Гонтарева заявляла, что Игорь Коломойский постоянно угрожает ей. \r\nТакже суд дал разрешение ГБР на принудительный привод на допрос Гонтаревой.\r\nТем временем Президент Владимир Зеленский считает провокацией поджог дома Гонтаревой и требует от правоохранителей раскрыть преступление в кратчайшие сроки\r\n15 марта 2018 года Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка.