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  • В Офисе президента провели первое заседание совета по свободе слова. Результаты засекретили, - СМИ
17 сентября 2019, вторник, 12:28 42
Политика 2019-09-17T13:00:02+03:00
Українські Новини
В Офисе президента провели первое заседание совета по свободе слова. Результаты засекретили, - СМИ

В Офисе президента провели первое заседание совета по свободе слова. Результаты засекретили, - СМИ

В Офисе президента провели первое заседание Совета по свободе слова. Об этом рассказал один из участников заседания, информирует портал thebabel.net.

По его словам, на ней присутствовали заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Председательствовал эксперт информдепартамента Офиса президента Максим Кречетов. Более 30 человек представляли СМИ.

Во время встречи было предложено избрать временнный состав совета из 15 человек - 6 от медиа, 6 от общественных организаций и по одному от Офиса президента, Национального союза журналистов и Независимого медиа-профсоюза. Положение о совете будет разработано позже - его, по предложению ОП, разработает временный состав, который избран на полгода. Кроме того, участники встречи проголосовали за рассмотрение вопроса о национальной пресс-карте.

В комментарии Кречетов рассказал, что это было "рабочее совещание".

"Положения о совете нет, мы только будем его готовить. Указа президента о персональном составе тоже нет, и не очень скоро будет", - сообщил Кречетов.

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