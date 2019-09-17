В Офисе президента провели первое заседание совета по свободе слова. Результаты засекретили, - СМИ

В Офисе президента провели первое заседание Совета по свободе слова. Об этом рассказал один из участников заседания, информирует портал thebabel.net.\r\nПо его словам, на ней присутствовали заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Председательствовал эксперт информдепартамента Офиса президента Максим Кречетов. Более 30 человек представляли СМИ.\r\nВо время встречи было предложено избрать временнный состав совета из 15 человек - 6 от медиа, 6 от общественных организаций и по одному от Офиса президента, Национального союза журналистов и Независимого медиа-профсоюза. Положение о совете будет разработано позже - его, по предложению ОП, разработает временный состав, который избран на полгода. Кроме того, участники встречи проголосовали за рассмотрение вопроса о национальной пресс-карте.\r\nВ комментарии Кречетов рассказал, что это было "рабочее совещание".\r\n"Положения о совете нет, мы только будем его готовить. Указа президента о персональном составе тоже нет, и не очень скоро будет", - сообщил Кречетов.