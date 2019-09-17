Кличко намерен распустить Киевсовет в случае неявки депутатов на заседания

Мэр Киева Виталий Кличко намерен распустить Киевский городской совет в случае неявки депутатов совета на заседания.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українські Новини.



"Если депутаты не хотят принимать участие по разным политическим причинам, то они не отвечают ключевому требованию - ответственности перед киевлянами, которые их избрали представлять их интересы. Если они не хотят работать - не останется другого выхода, кроме как досрочные выборы, чтобы прошли новые", - сказал Кличко.



Мэр отметил, что перед депутами стоят вопросы отопительного сезона, зарплаты учителям, проект бюджета столицы на 2020 год и развитие инфраструктуры.



Во вторник вечером градоначальник намерен провести консультации с председателямт фракций Киевсовета по данному поводу.



Как сообщали Украънськы Новини, Кличко инициировал прекращение полномочий Киевсовета из-за отсутствия кворума.



Ранее Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.



Тем временем Кличко намерен баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.