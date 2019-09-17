подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.95 27.55
˟
17 сентября 2019, вторник, 14:14 150
Общество 2019-09-17T14:15:26+03:00
Українські Новини
Кличко намерен распустить Киевсовет в случае неявки депутатов на заседания

Кличко намерен распустить Киевсовет в случае неявки депутатов на заседания

Виталий Кличко. Фото: Facebook/Виталий Кличко
Виталий Кличко. Фото: Facebook/Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко намерен распустить Киевский городской совет в случае неявки депутатов совета на заседания.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Если депутаты не хотят принимать участие по разным политическим причинам, то они не отвечают ключевому требованию - ответственности перед киевлянами, которые их избрали представлять их интересы. Если они не хотят работать - не останется другого выхода, кроме как досрочные выборы, чтобы прошли новые", - сказал Кличко.

Мэр отметил, что перед депутами стоят вопросы отопительного сезона, зарплаты учителям, проект бюджета столицы на 2020 год и развитие инфраструктуры.

Во вторник вечером градоначальник намерен провести консультации с председателямт фракций Киевсовета по данному поводу.

Как сообщали Украънськы Новини, Кличко инициировал прекращение полномочий Киевсовета из-за отсутствия кворума. 

Ранее Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

Тем временем Кличко намерен баллотироваться на следующих выборах мэра Киева

Больше новостей о: Киев Виталий Кличко Киевсовет

Архив
Новости
Девушка в нижнем белье громила машины на день города в Днипре 15:29
Коломойский положил глаз на "Энергоатом", – Кулик 15:23
Пресс-секретарь Зеленского Мендель похвасталась патриотической тату, но не показала ее 15:19
Сделать нормой пять детей в украинской семье является одной из задач политики Зеленского, - Карижский 15:05
Томиленко и Дезир в Варшаве потребовали справедливости в расследовании убийства Гонгадзе 15:03
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Против работника "Громадського ТВ", который призывал избивать журналистов "Страны", завели уголовное дело 08:31
Богдан разоткровенничался. Зеленский обойдется дороже Порошенко 07:00 Мнение
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены, - миссия ООН 11:53
На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию 20:53
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok