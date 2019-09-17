Под Киевом сожгли дом Гонтаревой, - СМИ

После того, как , в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Валерии Гонтаревой, бывшая глава Национального банка заявила, что под Киевом сожгли ее дом. По ее словам, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью.

Об этом Гонтарева сообщила изданию theБабель.

"Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарникам не удавалось его даже потушить. Это уже полный и окончательный беспредел! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!" — сказала она.

По словам Гонтаревой, в момент пожара в доме никого не было. Никто не пострадал.

Она рассказала, что охранник дома видел, как бросили бутылку и сразу вызвал полицию и пожарных.

Пожежа в будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. pic.twitter.com/VEU5NHygpQ — theБабель (@theBabelUA) September 17, 2019

Как сообщали Українькі Новини, Гонтарева заявила, что ее сбил автомобиль в Лондоне, после чего записала видеообращение с больницы.

Позже в сети нашли несоответствия на видео Гонтаревой из больницы: имя другой пациентки и выключенные аппараты.