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17 сентября 2019, вторник, 16:35 60
Президент 2019-09-17T17:00:02+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил Баканову расследовать поджог дома Гонтаревой

Зеленский поручил Баканову расследовать поджог дома Гонтаревой

Дом Гонтаревой.
Дом Гонтаревой.

Президент Владимир Зеленский поручил председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову расследовать поджог дома Валерии Гонтаревой - бывшего председателя Национального банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил председателю СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшего главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой", - сказано в нем.

Отмечается, что СБУ в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов.

Раньше Українськi Новини публиковали фото дома Гонтаревой после пожара.

Также полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу.

По предварительной информации, подозреваемый перелез через забор около 3 ночи и совершил поджог дома.

На территории находился охранник, который и сообщил о происшествии в полицию.

Тем временем Нацбанк заявляет, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне. В США надеются, что Украина быстро накажет заказчиков поджога дома Гонтаревой. Зеленский требует от правоохранителей раскрыть преступление поджога дома Гонтаревой.

Кроме того, Коломойский прокомментировал поджег дома Гонтаревой.

Больше новостей о: Валерия Гонтарева СБУ Президент Украины Служба безопасности Украины Владимир Зеленский Иван Баканов Поджог дома

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