Зеленский поручил Баканову расследовать поджог дома Гонтаревой

Президент Владимир Зеленский поручил председателю Службы безопасности Украины Ивану Баканову расследовать поджог дома Валерии Гонтаревой - бывшего председателя Национального банка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил председателю СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию факта поджога дома бывшего главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой", - сказано в нем.

Отмечается, что СБУ в рамках своей компетенции окажет всестороннюю поддержку в расследовании поджога коллегам из правоохранительных органов.

Раньше Українськi Новини публиковали фото дома Гонтаревой после пожара.

Также полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу.

По предварительной информации, подозреваемый перелез через забор около 3 ночи и совершил поджог дома.

На территории находился охранник, который и сообщил о происшествии в полицию.

Тем временем Нацбанк заявляет, что его "парализовало" от поджога дома Гонтаревой, которая скрывается в Лондоне. В США надеются, что Украина быстро накажет заказчиков поджога дома Гонтаревой. Зеленский требует от правоохранителей раскрыть преступление поджога дома Гонтаревой.

Кроме того, Коломойский прокомментировал поджег дома Гонтаревой.