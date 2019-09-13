Зеленский обогнал Лукашенко и приближается к Путину

Рейтинг Зеленского достиг уровня поддержки Путина и Лукашенко в их лучшие годы. 71% украинцев сказали, что им нравится то, что делает новый президент Украины. У Лукашенко за все 23 года президентства не было таких рейтингов. Максимум, чего он добился – 56%. Рекорд Путина на выборах прошлого года – 76%.

Кличко инициирует досрочные выборы в Киеве через роспуск Киевсовета. Сегодня совет не смог собраться из-за неожиданно возникшего отсутствия кворума. И городской глава тут же начал консультации с лидерами фракций о роспуске. Если ему удастся добиться внеочередных выборов Киевсовета, Зеленскому придется одновременно назначить и выборы мера, что выгодно для Кличко. Президент, судя по всему, не определился, кого он будет двигать "на столицу".

редыдущий кандидат Александр Ткаченко у него занят в важном парламентском комитете.

САП закрыла дело против Кличко. А вчера Кличко сделал пиарное заявление о моратории на все стройки, что должно порадовать киевлян. Главной же проблемой для него остается: как найти подход к сердцам киевлян, которые за пять лет сильно в нем разочаровались. Сегодня, например, заблокировали городскую электричку из-за того, что она ходит как попало. И это в условиях, когда пробки уже сковали не только дороги, но и входы в метро.

Штрафы "евробляхерам" снова перенесли решением ВР. На этот раз – до 20 ноября. Сами штрафы уже действуют с 22 августа, хотя полиция успела оштрафовать лишь 200 автомобилистов.

"Слуге народа" удалось успешно отложить первый публичный скандал, когда мнение фракции разделилось. Руководство хочет ввести императивный мандат, который позволял бы фракции лишать депутата мандата. Мажоритарщики взбунтовались. Публично об этом решились объявить лишь двое наиболее медийных депутатов – Дубинский и Бужанский. В итоге, Арахамия был вынужден отложить введение "крепостничества" депутатов.

И еще одна плохая новость для СН – Рада впервые не набрала 226 голосов для принятия решения, несмотря на повторное голосование. Закон не самый важный – изменение законодательства по безопасности дорог. Но прецедент показательный.

Генпрокуратура вновь будет расследовать, как теперь уже бывший депутат Пашинский подстрелил прохожего из наградного оружия, возвращаясь домой на "джипе". Пока он был при власти, следствие не находило в его действиях ничего предосудительного. Но сегодня, благодаря иску Портнова, расследование возобновилось.

Хотя Порошенко и прогуливает свои допросы, следствие уверенно двигается вперед. Сегодня прошли обыски дома у Гонтаревой, в "Укроборонпроме" и в двух других местах по делам, в которых фигурирует Порошенко.

Скандалистку-депутатшу Геращенко хотят отстранить на 5 заседаний за то, что она назвала фракцию "Слуги народа" "зелеными человечками" и "гитлерюгендом". Такое решение вынес регламентный комитет. Забавно, что Зеленский в своей избирательной рекламе сам называл свою команду "зелеными человечками, которые вернут Крым и Донбасс". Похоже, безнаказанно оскорблять депутаты могут лишь оппозицию.

Вскоре украинцы смогут "расплачиваться своим лицом" за товары и услуги в прямом смысле слова. Приватбанк объявил о введении соответствующей технологии.

"Быстрее напишите донос!". Посмотрите короткое видео, чему учил Милованов студентов до того, как стал министром экономики. Интересно, сколько Милованов сам написал доносов, чтобы стать министром?

В пятницу будет тепло. Но уже со следующей недели похолодает, обещают синоптики.