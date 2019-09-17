Вятровичу на следующий год выделили в 2 раза больший бюджет

Институт национальной памяти получит из государственного бюджета в 2020 году 130 миллионов гривен. Об этом сообщил журналист Дмитрий Коротков на странице в Facebook.

Он обратил внимание, что Институт нацпамяти, которым руководит Владимир Вятрович, в следующем году получил гораздо больше средств, чем в предыдущие годы.

"Никто в проекте бюджета не заметил одну мелочь: на Институт нацпамяти Вятровича выделены 130 млн. Вместо 105 млн в нынешнем году. Вместо 57 млн в 2018-м. Вместо 27 млн в 2017-м", - написал Коротков.

Журналист напомнил, что новые власти ранее планировали вообще ликвидировать это ведомство.

"Если бы у всех росли доходы, как у Вятровича, украинцы по уровню жизни уже догнали бы Польшу", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, депутат Зеленского Бужанский обещает разоблачить коррупцию Вятровича и его жены в Институте национальной памяти.