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17 сентября 2019, вторник, 14:40 75
Силовые структуры 2019-09-17T14:40:41+03:00
Українські Новини
В США надеются, что Украина быстро накажет заказчиков поджога дома Гонтаревой

В США надеются, что Украина быстро накажет заказчиков поджога дома Гонтаревой

Посольство США призывает правоохранителей срочно и тщательно расследовать поджог дома бывшего председателя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и надеется на привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков нападений на экс-главу НБУ.

Об этом говорится в сообщении посольства в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Мы солидарны с украинским народом и надеемся, что ответственные органы привлекут к ответственности не только виновных в нападении на Гонтареву и угрозах ей, но и тех, кто заказал такие нападения", - говорится в заявлении посольства.

Как сообщали Українськi Новини, полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.

Президент Владимир Зеленский считает провокацией поджог дома Гонтаревой и требует от правоохранителей раскрыть преступление в кратчайшие сроки.

Полиция допускает обстрел дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, в котором произошел пожар, из военной ракеты

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.

Ранее в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Валерии Гонтаревой.

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