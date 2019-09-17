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17 сентября 2019, вторник, 14:17 69
Общество 2019-09-17T15:06:47+03:00
Українські Новини
Во Львовской области разместили туристические указатели с ошибками перевода, на которые выделили полмиллиона

Во Львовской области разместили туристические указатели с ошибками перевода, на которые выделили полмиллиона

Щит с переводом надписи:
Щит с переводом надписи: "Ведущий член ОУН" Фото: facebook.com/alex.den.

На днях в Facebook появилось изображение туристического щита вблизи города Сколе Львовской области, которое вызвало ухмылки и насмешки со стороны окружающих. Причина в весьма интересной интерпретации надписи на щите, на котором слова "ведущий член ОУН" переведены как "oun owner air condition". Пользователи и очевидцы в недоумении шутили в комментариях и пытались понять, кто согласовал установление таких знаков. Об этом рассказали в "Твоє місто".

Скриншот: facebook.com/alex.den.Скриншот: facebook.com/alex.den.

В дальнейшем выяснилось, что щиты с подобным текстом без содержания предстоит установить также в других районах Львовской области, всего щитов насчитывается 51 штука.

Оказалось, что департамент культуры, национальностей и религий ЛОГА провел соответствующий тендер еще в мае. Победителем стало ООО "Дорожные знаки", которое предложило выполнить работы дешевле предлагаемой суммы - по 581 тыс. грн вместо 600 тыс.

Договор с победителем заключили 12 июня, а 1 июля заключили еще дополнительный договор, в котором говорилось об "улучшении качества предмета закупки". Полностью выполнить работы подрядчик обязывался до 31 декабря 2019 года.

На тендере ООО "Дорожные знаки" согласовали следующие щиты, пишет Центр общественного мониторинга и исследований:

Фото:facebook.com/Центр громадського моніторингу та дослідженьФото:facebook.com/Центр громадського моніторингу та досліджень

В Центре заявили,, что жаловались в Госаудитслужбу о нарушении условий проведения тендера, но аудиторы сказали, что нарушений не обнаружили.

Согласно информации ведомства, ООО "Дорожные знаки" зарегистрировано в селе Черляны Городокского района. Его руководителем является Виктор Мельничук. Предприятие работает на рынке уже более 17 лет. Его основным видом деятельности является "производство различных металлических изделий".

В 2014 году ООО "Дорожные знаки" получило от государственных закупок 250 тыс. грн, а в 2016 это уже было почти 1,5 млн грн, а в прошлом году государственные закупки принесли Виктору Мельничук более 2,5 млн гривен. Вместе с тем, предприятие более 70 раз привлекали к судам разных инстанций, чаще всего ему приходилось бывать в суде.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Британии показали видео, где научились переводить мяуканье котов. 

Кроме того, в приложении Google Translate появилась возможность прочитать "пророчество" о конце света.

Больше новостей о: Google Переводчик Google Translate

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