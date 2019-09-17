Во Львовской области разместили туристические указатели с ошибками перевода, на которые выделили полмиллиона

На днях в Facebook появилось изображение туристического щита вблизи города Сколе Львовской области, которое вызвало ухмылки и насмешки со стороны окружающих. Причина в весьма интересной интерпретации надписи на щите, на котором слова "ведущий член ОУН" переведены как "oun owner air condition". Пользователи и очевидцы в недоумении шутили в комментариях и пытались понять, кто согласовал установление таких знаков. Об этом рассказали в "Твоє місто".\r\n\r\nСкриншот: facebook.com\/alex.den.\r\nВ дальнейшем выяснилось, что щиты с подобным текстом без содержания предстоит установить также в других районах Львовской области, всего щитов насчитывается 51 штука.\r\nОказалось, что департамент культуры, национальностей и религий ЛОГА провел соответствующий тендер еще в мае. Победителем стало ООО "Дорожные знаки", которое предложило выполнить работы дешевле предлагаемой суммы - по 581 тыс. грн вместо 600 тыс.\r\nДоговор с победителем заключили 12 июня, а 1 июля заключили еще дополнительный договор, в котором говорилось об "улучшении качества предмета закупки". Полностью выполнить работы подрядчик обязывался до 31 декабря 2019 года.\r\nНа тендере ООО "Дорожные знаки" согласовали следующие щиты, пишет Центр общественного мониторинга и исследований:\r\n\r\n\r\n\r\nФото:facebook.com\/Центр громадського моніторингу та досліджень\r\nВ Центре заявили,, что жаловались в Госаудитслужбу о нарушении условий проведения тендера, но аудиторы сказали, что нарушений не обнаружили.\r\nСогласно информации ведомства, ООО "Дорожные знаки" зарегистрировано в селе Черляны Городокского района. Его руководителем является Виктор Мельничук. Предприятие работает на рынке уже более 17 лет. Его основным видом деятельности является "производство различных металлических изделий".\r\nВ 2014 году ООО "Дорожные знаки" получило от государственных закупок 250 тыс. грн, а в 2016 это уже было почти 1,5 млн грн, а в прошлом году государственные закупки принесли Виктору Мельничук более 2,5 млн гривен. Вместе с тем, предприятие более 70 раз привлекали к судам разных инстанций, чаще всего ему приходилось бывать в суде.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее в Британии показали видео, где научились переводить мяуканье котов. \r\nКроме того, в приложении Google Translate появилась возможность прочитать "пророчество" о конце света.