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09 октября 2019, среда, 07:00 212 Мнение
Общество 2019-10-09T07:00:02+03:00
Українські Новини
Назло Трампу Генпрокуратура назначила скандального заместителя. Жена Зе нашла достойное занятие

Назло Трампу Генпрокуратура назначила скандального заместителя. Жена Зе нашла достойное занятие

Бывшему замминистра Грымчаку, который уже второй месяц находится в СИЗО, сегодня продлили арест. Со вчерашнего дня компанию ему составил бывший нардеп Пашинский.  Соцсети с невиданным энтузиазмом восприняли арест одиозного депутата и воздали хвалу стойкости Портнова. Именно последний стоит за юридическим и публичным сопровождением громких арестов чиновников режима Порошенко.


Над самим Порошенко продолжают сгущаться тучи. ГБР провела обыски у жены судьи Чауса. У нее нашли доказательства причастности Порошенко к вывозу семьи судьи в Молдову. Чаус стал известен закопанной в огороде банкой с долларами. Сейчас он скрывается в Молдове и готовится к экстрадиции в Украину.

Новый Генпрокурор сделал скандальное назначение. Он взял к себе в заместители Виктора Трепака. Именно Трепак вместе с депутатом Лещенко опубликовали и отнесли в НАБУ "амбарную книгу Партии регионов". В результате скандала Трамп лишился своего начальника штаба Пола Манафорта, который фигурировал в этих записях. Именно из-за вмешательство Лещенко в выборы в США адвокат Джулиани назвал его "личным врагом Трампа". Так что, такое назначение можно расценивать как плевок в сторону американского президента. Ему оно явно не понравится.

США проведут в Европе самые масштабные военные учения. В начале следующего года в ЕС высадится 20 тысяч американских военных. Столько вооруженных американцев в Европе не было уже 25 лет.

В Украине грядет земельная реформа. Хотя, согласно социологии, большинство граждан выступает против. Больше всего их волнует продажа земли иностранцам. Это и в самом деле странная норма. Во многих развитых странах землю могут покупать лишь граждане. Хотя рынок земли открывать надо, нельзя оставаться среди 5 стран-изгоев, где пашня не является товаром.

У Давида Арахамии родилась двойня. Теперь у него уже шестеро детей. Пресс-секретарь Зеленского странно поздравила своего коллегу по команде. Вначале написала поздравление в Фейсбуке. А потом без каких-либо объяснений затерла их.

Жена Зеленского, наконец, нашла себе достойное занятие. Она будет заниматься проектами по улучшению питания в школах. Это значительно лучше, чем то, чем занималась ее предшественница Марина Порошенко – делила 700 млн грн государственных денег на разные сомнительные проекты.

Сегодня Разумков празднует свои 36 лет. Это самый молодой многообещающий спикер Рады. Правда, учиться ему приходится на собственных ошибках. Одна из них – работа парламента в "турборежиме". Он обещает выключить этот режим уже в ближайшее время. "Слуги народа" тупо не успевают понять, за что они голосуют.

Гривна второй день падает. После прекращения продажи долгосрочных ОВГЗ она лишилась значительного источника своей силы. До конца года Украине надо вернуть более 3 млрд долл внешних долгов. Поэтому, эксперты предполагают, что до Нового года гривна продолжит медленно падать.

В среду и четверг будет холодно. Ночью – заморозки. А к длинным выходным потеплеет до +20.

Kiss peace love
Денис Иванеско

Больше новостей о: Сергей Пашинский Марина Порошенко Рудольф Джулиани Николай Чаус Владимир Зеленский Дональд Трамп Дмитрий Разумков Давид Арахамия

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