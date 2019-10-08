Портнов попросил Генпрокуратуру написать запрос в Панаму о 3 офшорах Порошенко

Юрист Андрей Портнов обратился с просьбой к Генеральной прокуратуре Украины направить официальный запрос в Панаму для получения информации о 3 офшорах, аффилированных с бывшим Президентом Украины Петром Порошенко, по делу об "отмывании" доходов.

Об этом Портнов заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Уважаемый Офис генерального прокурора, вчера (7 октября) направил вам по почте свое обращение с копией решения Панамского прокурора о расследовании в отношении 3 аффилированных с Порошенко офшоров дела об отмывании преступных доходов.

Прошу написать в Панаму запрос, что украинскую власть интересует эта проблема и вы готовы к обмену с Панамой документами и информацией. Обо всей корреспонденции с вами буду сообщать публично здесь, потому что у вас сейчас нет времени заниматься "панамами", - написал он.

Напомним, 19 сентября Портнов сообщил, что Порошенко переоформил 115 тыс. кв. метров недвижимости, принадлежавших Частному акционерному обществу (ЧАО) "Кузница на Рыбальском" (ранее завод "Ленинская кузница", Киев), на подконтрольное себе ООО "Буд-Реновация".

17 сентября Печерский районный суд г. Киева наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузница на Рыбальском".

Как сообщали Українськi Новини, ранее Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту "Киев" (Жуляны) были найдено доказательства незаконного пересечения границы Порошенко во время его авиаперелета на Мальдивы.

Также Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко обналичил в Международном инвестиционном банке 340 млн долларов в последний месяц своего президентства.