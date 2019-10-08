Портнов попросил Генпрокуратуру написать запрос в Панаму о 3 офшорах Порошенко

Юрист Андрей Портнов обратился с просьбой к Генеральной прокуратуре Украины направить официальный запрос в Панаму для получения информации о 3 офшорах, аффилированных с бывшим Президентом Украины Петром Порошенко, по делу об "отмывании" доходов.\r\nОб этом Портнов заявил на своей странице в социальной сети Facebook.\r\n"Уважаемый Офис генерального прокурора, вчера (7 октября) направил вам по почте свое обращение с копией решения Панамского прокурора о расследовании в отношении 3 аффилированных с Порошенко офшоров дела об отмывании преступных доходов.\r\nПрошу написать в Панаму запрос, что украинскую власть интересует эта проблема и вы готовы к обмену с Панамой документами и информацией. Обо всей корреспонденции с вами буду сообщать публично здесь, потому что у вас сейчас нет времени заниматься "панамами", - написал он.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, 19 сентября Портнов сообщил, что Порошенко переоформил 115 тыс. кв. метров недвижимости, принадлежавших Частному акционерному обществу (ЧАО) "Кузница на Рыбальском" (ранее завод "Ленинская кузница", Киев), на подконтрольное себе ООО "Буд-Реновация".\r\n17 сентября Печерский районный суд г. Киева наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузница на Рыбальском".\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту "Киев" (Жуляны) были найдено доказательства незаконного пересечения границы Порошенко во время его авиаперелета на Мальдивы.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко обналичил в Международном инвестиционном банке 340 млн долларов в последний месяц своего президентства.