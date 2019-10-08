подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
ONLINE
8.10.19 11:00 Круглый стол: "Кредитование МСБ - перспективы и условия снижения ставок кредитования бизнеса"

  • Новости
  • Мир
  • США готовят самую масштабную дислокацию военных в Европу за последних 25 лет
08 октября 2019, вторник, 09:51 376
Мир 2019-10-08T10:11:29+03:00
Українські Новини
США готовят самую масштабную дислокацию военных в Европу за последних 25 лет

США готовят самую масштабную дислокацию военных в Европу за последних 25 лет

Военная техника СЩА. Фото: stripes.com
Военная техника СЩА. Фото: stripes.com

После того, как США на полгода разместят в Литве 500 военнослужащих и танки, в начале следующего года в Европе американские военные готовят масштабные учения с участием 20 тысяч военных из США. Это будет самая большая дислокация военнослужащих из США для обучения в Европу за более чем 25 лет.

Европейское командование США заявило, что военные учения "Защитник Европы 20" (Europe Defender 20), которые пройдут с апреля по май 2020 года, будут поддерживать цели НАТО "повысить готовность Альянса и сдержать потенциальных противников". Предполагается, что участие в учениях, которые пройдут на территории 10 стран, примут 18 государств, включая Германию, Польшу, Эстонию, Литву, Латвию и Грузию, пишет "Голос Америки".

В учениях "Защитник Европы 20" (Europe Defender 20) также будет задействовано 9000 американцев, которые уже размещены в Европе, и 8000 европейских военных.

Как отмечает издание Stars and Stripes, обучение будут напоминать масштабные учения Reforger времен Холодной войны. Во время учений, отмечает издание, сухопутные войска США (U.S. Army) развернет командный штаб дивизии, три танковых бригады и тысячи других военных.

В издании также отмечают, что массивные военные учения во время Холодной войны, которые фокусировались на быстрой доставке в Европу значительного количества войск, были частью "подготовки к возможной войне с Советским Союзом".

"Известные под Назовите Reforger, или обучение с Возвращение войск и в Германию (Reforger это производное от Return of Forces to Germany - прим. ред) эти учения проходили постоянно и превратили логистику ведения боевых операций второй природой войск, размещенных в Европе", - отмечает издание.

В Минобороны США заявляют, что учения "подтверждает непоколебимую преданность США Североатлантическому альянсу и обороне Европы". Ранее президент США Дональд Трамп вызвал беспокойство многих членов НАТО комментариями, об "устарелости" НАТО. Сам Трамп отмечает, что его заявления преследовали цель подтолкнуть страны Альянса к увеличению расходов на собственную оборону.

Как сообщали Українські Новини, Россия подняла военную авиацию над Черным морем из-за учений НАТО. До этго НАТО согласовало комплекс мер по усилению безопасности в черноморском регионе.

 

Больше новостей о: Нато Европа Военные учения Защитник Европы 20 Europe Defender 20

Архив
Новости
ДТП под Николаевом. Скриншот видео
Замначальника ГУ полиции в Николаевской области Сидоренко погиб в ДТП 11:45
Меньше 2% украинцев считают, что акции протеста не нужны 11:39
Прокуратура сообщила экс-депутату Рады Святашу о подозрении в присвоении 1,1 млрд гривен Укрсиббанка 11:33
НАБУ просит суд арестовать имущество экс-депутата Микитася 11:26
Москва объявила розыск бизнесмена Фукса, который владеет долгами киевского метрополитена 11:11
больше новостей
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
Собаку нашли под завалами спустя месяц. Скриншот: Facebook/T.A. Walker - WPTV
На Багамах спустя месяц после урагана "Дориан" под завалами нашли щенка 09:31
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
больше новостей
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
На Донбассе боевики из крупнокалиберного пулемета расстреляли украинского воина 23:55
"Киевгорсвет" связывает обыски СБУ с опубликованным аудиторским отчетом департамента финконтроля и аудита КГГА 17:01
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok