США готовят самую масштабную дислокацию военных в Европу за последних 25 лет

После того, как США на полгода разместят в Литве 500 военнослужащих и танки, в начале следующего года в Европе американские военные готовят масштабные учения с участием 20 тысяч военных из США. Это будет самая большая дислокация военнослужащих из США для обучения в Европу за более чем 25 лет.

Европейское командование США заявило, что военные учения "Защитник Европы 20" (Europe Defender 20), которые пройдут с апреля по май 2020 года, будут поддерживать цели НАТО "повысить готовность Альянса и сдержать потенциальных противников". Предполагается, что участие в учениях, которые пройдут на территории 10 стран, примут 18 государств, включая Германию, Польшу, Эстонию, Литву, Латвию и Грузию, пишет "Голос Америки".

В учениях "Защитник Европы 20" (Europe Defender 20) также будет задействовано 9000 американцев, которые уже размещены в Европе, и 8000 европейских военных.

Как отмечает издание Stars and Stripes, обучение будут напоминать масштабные учения Reforger времен Холодной войны. Во время учений, отмечает издание, сухопутные войска США (U.S. Army) развернет командный штаб дивизии, три танковых бригады и тысячи других военных.

В издании также отмечают, что массивные военные учения во время Холодной войны, которые фокусировались на быстрой доставке в Европу значительного количества войск, были частью "подготовки к возможной войне с Советским Союзом".

"Известные под Назовите Reforger, или обучение с Возвращение войск и в Германию (Reforger это производное от Return of Forces to Germany - прим. ред) эти учения проходили постоянно и превратили логистику ведения боевых операций второй природой войск, размещенных в Европе", - отмечает издание.

В Минобороны США заявляют, что учения "подтверждает непоколебимую преданность США Североатлантическому альянсу и обороне Европы". Ранее президент США Дональд Трамп вызвал беспокойство многих членов НАТО комментариями, об "устарелости" НАТО. Сам Трамп отмечает, что его заявления преследовали цель подтолкнуть страны Альянса к увеличению расходов на собственную оборону.

Как сообщали Українські Новини, Россия подняла военную авиацию над Черным морем из-за учений НАТО. До этго НАТО согласовало комплекс мер по усилению безопасности в черноморском регионе.