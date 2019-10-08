Более 80% украинцев против продажи земель иностранцам

81% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", против продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранцам.\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.\r\nПри этом 13% опрошенных поддерживают продажу таких земель иностранцам.\r\nТакже 58% респондентов считают, что земли сельхозназначения должны быть в государственной собственности по примеру Канады или Израиля, 22% - за итальянскую модель рынка земли, где пахотные земли могут продаваться или покупаться.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nБыло опрошено 2 000 совершеннолетних респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face).\r\nОшибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.\r\nОпрос проводился с 28 сентября по 1 октября.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 73% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", против введения продажи земель сельскохозяйственного назначения.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКабинет Министров предложил Верховной Раде запустить рынок земли.\r\nТакже Кабинет Министров утвердил концептуальные направления удешевления кредитов производителям сельскохозяйственной продукции для покупки земли.