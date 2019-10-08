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08 октября 2019, вторник, 12:54 143
Общество 2019-10-08T13:00:40+03:00
Українські Новини
Более 80% украинцев против продажи земель иностранцам

Более 80% украинцев против продажи земель иностранцам

81% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", против продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранцам.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

При этом 13% опрошенных поддерживают продажу таких земель иностранцам.

Также 58% респондентов считают, что земли сельхозназначения должны быть в государственной собственности по примеру Канады или Израиля, 22% - за итальянскую модель рынка земли, где пахотные земли могут продаваться или покупаться.

Было опрошено 2 000 совершеннолетних респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Опрос проводился с 28 сентября по 1 октября.

Как сообщали Українськi Новини, 73% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", против введения продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Кабинет Министров предложил Верховной Раде запустить рынок земли.

Также Кабинет Министров утвердил концептуальные направления удешевления кредитов производителям сельскохозяйственной продукции для покупки земли.

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