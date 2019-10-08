Рябошапка назначил замгенпрокурора Трепака

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Трепака на должность заместителя генерального прокурора.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.\r\n"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 октября 2019 года подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем Генерального прокурора", - сказано в нем.\r\nТрепак в 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, а в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины по специальности "правоведение".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nС 2000 года был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины, где проходил ее на оперативных и руководящих должностях.\r\nС 2015 по 2016 годы Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.\r\nС июля 2016 по 31 августа 2018 года - профессор кафедры Национальной академии СБУ, а с 1 сентября 2018 по октябрь 2019 года - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.\r\nКандидат юридических наук.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nУчастник боевых действий на Востоке Украины.\r\nКак сообщали Українські Новини, Рябошапка ответил на фразу Зеленского о 100% его генпрокуроре.\r\nКроме того, Рябошапка подписал приказ о выговоре экс-генпрокурору Юрию Луценко после того, как уволил его с должности.