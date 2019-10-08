Рябошапка назначил замгенпрокурора Трепака

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Трепака на должность заместителя генерального прокурора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 октября 2019 года подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем Генерального прокурора", - сказано в нем.

Трепак в 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, а в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины по специальности "правоведение".

С 2000 года был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины, где проходил ее на оперативных и руководящих должностях.

С 2015 по 2016 годы Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С июля 2016 по 31 августа 2018 года - профессор кафедры Национальной академии СБУ, а с 1 сентября 2018 по октябрь 2019 года - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Кандидат юридических наук.

Участник боевых действий на Востоке Украины.

Как сообщали Українські Новини, Рябошапка ответил на фразу Зеленского о 100% его генпрокуроре.

Кроме того, Рябошапка подписал приказ о выговоре экс-генпрокурору Юрию Луценко после того, как уволил его с должности.