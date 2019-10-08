Большинство украинцев против продажи земель сельхозназначения

73% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", против введения продажи земель сельскохозяйственного назначения.\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.\r\n19% поддерживают введение продажи земель сельхозназначения, 8% - не определились. При этом 74% опрошенных считают, что решение об открытии рынка земли должно приниматься на всеукраинском референдуме.\r\nСреди преимуществ введения продажи земель сельхозназначения 26% респондентов отметили возможность владельцев распоряжаться землей на собственное усмотрение, 18% - возможность создавать новые рабочие места в селах, 14% - это будет способствовать инвестициям в Украину, 13% - позволит получить справедливую рыночную цену на землю, 13% - позволит фермерам брать кредит под залог земли.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСреди рисков от введения продажи земель сельхозназначения 41% опрошенных отметил, что земля может быть выкуплена иностранцами, 31% - что собственники паев могут быть обмануты при продаже земли, 31% видят риски из-за несовершенства действующего законодательства, 23% - снятие моратория позволит олигархам ее скупить.\r\nБыло опрошено 2 000 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%. Опрос проводился с 28 сентября по 1 октября.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предложил Верховной Раде запустить рынок земли.\r\nТем временем аграриям планируют удешевить кредиты для покупки сельхозземель.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n