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08 октября 2019, вторник, 12:03 547
Общество 2019-10-08T13:46:23+03:00
Українські Новини
Большинство украинцев против продажи земель сельхозназначения

Большинство украинцев против продажи земель сельхозназначения

73% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", против введения продажи земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

19% поддерживают введение продажи земель сельхозназначения, 8% - не определились. При этом 74% опрошенных считают, что решение об открытии рынка земли должно приниматься на всеукраинском референдуме.

Среди преимуществ введения продажи земель сельхозназначения 26% респондентов отметили возможность владельцев распоряжаться землей на собственное усмотрение, 18% - возможность создавать новые рабочие места в селах, 14% - это будет способствовать инвестициям в Украину, 13% - позволит получить справедливую рыночную цену на землю, 13% - позволит фермерам брать кредит под залог земли.

Среди рисков от введения продажи земель сельхозназначения 41% опрошенных отметил, что земля может быть выкуплена иностранцами, 31% - что собственники паев могут быть обмануты при продаже земли, 31% видят риски из-за несовершенства действующего законодательства, 23% - снятие моратория позволит олигархам ее скупить.

Было опрошено 2 000 респондентов путем личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%. Опрос проводился с 28 сентября по 1 октября.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предложил Верховной Раде запустить рынок земли.

Тем временем аграриям планируют удешевить кредиты для покупки сельхозземель.

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