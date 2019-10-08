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08 октября 2019, вторник, 18:16 59
Общество 2019-10-08T18:22:49+03:00
Українські Новини
Жена Зеленского хочет заниматься проектами по улучшению питания в школах

Жена Зеленского хочет заниматься проектами по улучшению питания в школах

Елена Зеленская. Фото: instagram/olenazelenska_official
Елена Зеленская. Фото: instagram/olenazelenska_official

Супруга Президента Владимира Зеленского Елена намерена продвигать проекты по улучшению системы школьного питания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Елена Зеленская подчеркнула, что как жена Президента планирует особенно поддерживать и развивать отдельные направления педиатрии и уделять внимание здоровью будущих поколений. В частности, она сообщила, что будет продвигать проекты по улучшению детского питания и пропаганде здорового и сбалансированного питания в школах и детских садах", - сказано в нем.

Она выразила надежду, что педиатры присоединятся к популяризации среди родителей и пациентов идеи здорового питания для детей.

"На прошлой неделе у нас состоялась первая встреча с представителями органов государственной власти, которые должны присоединиться к действиям ради изменений в системе школьного питания, - министрами, представителями профильного комитета Верховной Рады по образованию, Госпотребслужбы и экспертами по детскому питанию. Встреча состоялась в формате круглого стола, и мы поняли, что эта тема очень интересна для всех", - сказала Зеленская на открытии Конгресса педиатров Украины.

Первая леди сообщила, что уже наработан первый план действий, но не уточнила в чем он состоит.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленская инициирует создание украиноязычных аудиогидов.

Ранее жена Зеленского пригласила жену Макрона в Украину.

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