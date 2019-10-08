У Давида Арахамии родилась двойня

Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия, который в сентябре получил в сентябре 43 817,98 гривен зарплаты, стал отцом двойняшек.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, поздравив юристов с праздником, Арахамию с рождением детей, а главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова с днем рождения, в социальной сети Facebook.

"Что ни будний - то праздник. С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона! Отдельно Дмитрий Разумков с Днем рождения! А Давида Арахамию с рождением двойни! Теперь он - отец до шести", - написала она.

Ранее Арахамия в одном из интервью телеканалу "Прямой" заплутался, отвечая на вопрос, сколько он тратит денег в месяц, сколько у него детей.

"Вот любите вы эти вопросы. Честно говоря, я всегда мечтал, чтобы как-то посчитать, но у меня не получается, потому что у меня большая семья. У меня пятеро детей, скоро будет еще двое ... Нет, сейчас четверо, и еще двойню сейчас ждем, через две-три недели. Жена предприниматель, немножко сама зарабатывает. Я не могу зарабатывать, к сожалению. Но я зарабатывал нормально. Трачу, навскидку, где-то 100 000 гривен", - рассказал он.

Как сообщали Українські Новини, ранее Арахамия обещает из $1 млн сделать $10 млн или уйти в отставку.