Разумков пообещал отменить "турборежим" в Раде

редседатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал, что Верховная Рада прекратит работать в "турборежиме", на необходимость отмены которого указывал премьер Алексей Гончарук. Об этом спикер сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Мы отойдем от" турборежима ", как об этом говорят в СМИ, мы будем работать, пожалуй, немного спокойнее, но мы не будем работать медленно. Но к предложению премьер-министра Гончарука обязательно Верховная Рада прислушивается, народные депутаты это услышали, и, я уверен, что они будут учитывать это при разработке законопроектов, которые будут поступать от Кабинета министров Украины", - отметил Разумков.

Вместе с тем, спикер объяснил необходимость работы в "турборежиме" тем, что парламент длительное время пребывал "в состоянии летаргического сна или комы".

Разумков считает, что Рада демонстрирует сегодня "эффективную, быструю и достаточно неплохую по качеству работу".

Напомним, что Гончарук назвал ненормальным "турборежим" работы депутатов.

Также в Раде хотят ввести электронный документооборот. Спикер Разумков рассказал, когда начнут рассматривать госбюджет-2020.