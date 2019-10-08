Разумков пообещал отменить "турборежим" в Раде

редседатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пообещал, что Верховная Рада прекратит работать в "турборежиме", на необходимость отмены которого указывал премьер Алексей Гончарук. Об этом спикер сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.\r\n"Мы отойдем от" турборежима ", как об этом говорят в СМИ, мы будем работать, пожалуй, немного спокойнее, но мы не будем работать медленно. Но к предложению премьер-министра Гончарука обязательно Верховная Рада прислушивается, народные депутаты это услышали, и, я уверен, что они будут учитывать это при разработке законопроектов, которые будут поступать от Кабинета министров Украины", - отметил Разумков.\r\nВместе с тем, спикер объяснил необходимость работы в "турборежиме" тем, что парламент длительное время пребывал "в состоянии летаргического сна или комы".\r\nРазумков считает, что Рада демонстрирует сегодня "эффективную, быструю и достаточно неплохую по качеству работу".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНапомним, что Гончарук назвал ненормальным "турборежим" работы депутатов.\r\nТакже в Раде хотят ввести электронный документооборот. Спикер Разумков рассказал, когда начнут рассматривать госбюджет-2020.