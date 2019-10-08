Ледяная воздушная масса из Арктики идет в Украину: синоптик рассказала, когда вернется тепло

Помимо дождей в некоторых областях, большую часть Украины во вторник, 8 октября, ожидает холодная погода, а в воздухе местами похолодает до -4 из-за воздушной массы арктического происхождения. При этом к концу недели, в воскресенье, погода будет теплой и солнечной, а температура повысится до +22 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Вторник уже надулся, поэтому возвращаемся к нашим текущим холодным реалиям с шапками на глаза и меховыми аристократическими безрукавками в изысканных салонах маршруток", - написала синоптик.

По ее словам, 8 октября в Украине будет преобладать воздушная масса арктического происхождения и ночью ожидается 0-4 градуса мороза.

"На высокогорье Карпат и ниже, в течение дня - просто какое-то издевательство над гражданами: максимально +7...+12 градусов", - сообщила Диденко.

Согласно ее прогнозу, единственный центр ночного тепла окажется на юге. В Крыму, в Запорожье и в Донецкой области в ночные часы местами предполагается +10...+15 градусов, но осадки в большинстве областей Украины маловероятны, лишь в Харьковской и Луганской областях пройдут небольшие дожди.

В Киеве же вторник будет холодным: ночью 0...-2 градуса, днем ​​+8...+10 градусов, но осадков не ожидается.

"Хотя и по предварительному прогнозу, но все же приятно сообщить, что воскресенье в Украине будет солнечным и теплым. В течение дня +15...+22 градуса к северу востоке +12...+16 градусов", - предупредила Диденко.

По словам синоптика, потепление начнется уже в среду, постепенно, не без дождей в середине недели.

"А вот в воскресенье будем радоваться солнцу и тепла. Держитесь, леса и парки!", - подытожила она.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, сильные заморозки с 7 по 9 октября ожидаются в некоторых областях Украины. Кроме того, синоптик предупредила о дальнейшем похолодании.