Фейсбук заполнился благодарностями Портнову за арест Пашинского

Немало пользователей социальной сети Facebook связывают арест экс-нардепа Сергея Пашинского по делу о ранении во время конфликта Сергея Химикуса с активной позицией по этому делу юриста и общественного деятеля Андрея Портнова.\r\nВо всяком случае, многие ленты соцсети после оглашения решения Печерского райсуда Киева о безальтернативном взятии под стражу Сергея Пашинского, связывают произошедшее именно с активной позицией Портнова.\r\nВ частности экс-народный депутат Александр Онищенко, обращаясь к юристу, написал: "Андрей Портнов, благодарю Вас за всё!".\r\nИзвестный предприниматель Александр Меламуд, в своем посте, был традиционно оригинален: "Спасибо, Андрей Портнов. Первый пошёл! А нефиг по прохожим стрелять. Может скоро о Серёже можно будет сказать: "Годы долгие на киче, тело парится девичье!".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТем временем пользователь соцсети Vlad Shcolnik разместил следующий фотоколлаж:\r\n\r\nВ свою очередь пользователь Facebook Алексей Спирин написал такой пост, подкрепив его соответсвующей картинкой: "Никогда бы не повесил на своем профиле порошенковские мотивы, но это особый случай. Дякую, Андрей Владимирович! Сегодня это актуально и в тему".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n