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08 октября 2019, вторник, 10:26 373 Фото
Политика 2019-10-08T10:34:05+03:00
Українські Новини
Фейсбук заполнился благодарностями Портнову за арест Пашинского

Фейсбук заполнился благодарностями Портнову за арест Пашинского

Немало пользователей социальной сети Facebook связывают арест экс-нардепа Сергея Пашинского по делу о ранении во время конфликта Сергея Химикуса с активной позицией по этому делу юриста и общественного деятеля Андрея Портнова.

Во всяком случае, многие ленты соцсети после оглашения решения Печерского райсуда Киева о безальтернативном взятии под стражу Сергея Пашинского, связывают произошедшее именно с активной позицией Портнова.

В частности экс-народный депутат Александр Онищенко,  обращаясь к юристу, написал: "Андрей Портнов, благодарю Вас за всё!".

Известный предприниматель Александр Меламуд, в своем посте, был традиционно оригинален: "Спасибо, Андрей Портнов. Первый пошёл! А нефиг по прохожим стрелять. Может скоро о Серёже можно будет сказать: "Годы долгие на киче, тело парится девичье!".

Тем временем пользователь соцсети Vlad Shcolnik разместил следующий фотоколлаж:

В свою очередь пользователь Facebook Алексей Спирин написал такой пост, подкрепив его соответсвующей картинкой: "Никогда бы не повесил на своем профиле порошенковские мотивы, но это особый случай. Дякую, Андрей Владимирович! Сегодня это актуально и в тему".

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