Мендель сначала поздравила Арахамию с двойней, а потом передумала

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия снова стал отцом, причем сразу двойни. Поздравление она написала на своей странице в Facebook, после чего указанную информацию удалила - оставила там только упоминание о дне рождении Дмитрия Разумкова.

На неотредактированой записи в Facebook Юлия Мендель сначала написала поздравление с днем рождения Дмитрия Разумкова, спикера Верховной Рады, а также поздравление Давиду Арахамии - у него родилась двойна и он стал отцом уже шестерых детей.

Однако почему-то пресс-секретарь Зеленского Мендель передумала и удалила упоминание об Арахамии на странице.

Как сообщали Українські Новини, ранее Юлия Мендель призвала журналистов не бросаться на делегации ради красивой картинки.

Тем временем НСЖУ просил Мендель извиниться за препятствование работе журналиста.

Мендель обвинила журналистов в харассменте, хотя сама дергала их за руки.

Напомним, ранее журналист-расследователь "Радио Свобода" Михаил Ткач рассказал, как пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не пускала прессу задать вопрос руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.