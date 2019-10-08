Мендель сначала поздравила Арахамию с двойней, а потом передумала

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия снова стал отцом, причем сразу двойни. Поздравление она написала на своей странице в Facebook, после чего указанную информацию удалила - оставила там только упоминание о дне рождении Дмитрия Разумкова. \r\nНа неотредактированой записи в Facebook Юлия Мендель сначала написала поздравление с днем рождения Дмитрия Разумкова, спикера Верховной Рады, а также поздравление Давиду Арахамии - у него родилась двойна и он стал отцом уже шестерых детей. \r\n\r\nОднако почему-то пресс-секретарь Зеленского Мендель передумала и удалила упоминание об Арахамии на странице.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Юлия Мендель призвала журналистов не бросаться на делегации ради красивой картинки. \r\nТем временем НСЖУ просил Мендель извиниться за препятствование работе журналиста.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nМендель обвинила журналистов в харассменте, хотя сама дергала их за руки.\r\nНапомним, ранее журналист-расследователь "Радио Свобода" Михаил Ткач рассказал, как пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель не пускала прессу задать вопрос руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.