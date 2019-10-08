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08 октября 2019, вторник, 16:55 30
Судебная власть 2019-10-08T17:30:03+03:00
Українські Новини
Грымчаку продлили арест с залогом в 6 млн гривен

Грымчаку продлили арест с залогом в 6 млн гривен

Юрий Грымчак
Юрий Грымчак

Печерский районный суд Киева продлил до 14 ноября арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака с залогом 6 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Сегодня (8 октября) продлили арест", - сказал он.

Мера пресечения продлена до 14 ноября.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Шевченковский районный суд Киева отказался пересматривать меру пресечения Грымчаку. 16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу на 2 месяца и назначил залог в 6 млн гривен. Он был задержан в Киеве правоохранителями по подозрению в попытке мошеннического завладения 1,1 млн долларов.

Ранее замгенпрокурора Стрижевскую не смогли допросить по делу Грымчака.

А защита Грымчака будет просить суд отпустить его под личное обязательство.

Также в МинВОТ заявили, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.

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