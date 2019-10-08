Грымчаку продлили арест с залогом в 6 млн гривен

Печерский районный суд Киева продлил до 14 ноября арест бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака с залогом 6 млн гривен.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.\r\n"Сегодня (8 октября) продлили арест", - сказал он.\r\nМера пресечения продлена до 14 ноября.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Шевченковский районный суд Киева отказался пересматривать меру пресечения Грымчаку. 16 августа Деснянский районный суд Чернигова взял Грымчака под стражу на 2 месяца и назначил залог в 6 млн гривен. Он был задержан в Киеве правоохранителями по подозрению в попытке мошеннического завладения 1,1 млн долларов.\r\nРанее замгенпрокурора Стрижевскую не смогли допросить по делу Грымчака.\r\nА защита Грымчака будет просить суд отпустить его под личное обязательство.\r\nТакже в МинВОТ заявили, что задержание Юрия Грымчака не касается деятельности министерства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n