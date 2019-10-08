У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову

Государственное бюро расследований провело обыски у жены экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции, и изъяло вещественные доказательства, указывающие на возможную причастность окружения бывшего Президента Петра Порошенко к его вывозу из Украины в Молдову.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Обыски были проведены 13 сентября на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева Карабаня по месту жительства жены Чауса.

В ходе обыска обнаружены и изъяты предметы, которые могут содержать сведения об обстоятельствах вывоза Чауса в Молдову и могут быть использованы в качестве доказательств и указывать на связи лиц к совершенному преступлению.

В частности, были изъяты: 2 ноутбука, планшетный компьютер, MP3-плеер, sim-карта Muhabbet Kart SIMPLUS, флеш-носитель Transcend 2 Gb и флеш-носитель Sony 2 Gb, а также 2 sim-карты.

Постановлением следователя от 13.09.2019 года изъятое имущество признано вещественными доказательствами.

16 сентября все изъятое имущество было арестовано судом.

Как сообщали Українськi Новини, ГБР начало расследовать возможную причастность окружения бывшего Президента Петра Порошенко к вывозу из Украину экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.

Порошенко отрицает свою связь с экс-судьей Чаусом.

19 июля Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения Порошенко к вывозу из Украину экс-судьи Чауса, подозреваемого в коррупции.

Ранее экс-глава Нацполиции Винницы заявил, что охрана Порошенко организовала бегства судьи Чауса в Молдову.

Тем временем Молдова обещает способствовать экстрадиции в Украину бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, обвиняемого в коррупции.