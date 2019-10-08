У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову

Государственное бюро расследований провело обыски у жены экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции, и изъяло вещественные доказательства, указывающие на возможную причастность окружения бывшего Президента Петра Порошенко к его вывозу из Украины в Молдову.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.\r\nОбыски были проведены 13 сентября на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева Карабаня по месту жительства жены Чауса.\r\nВ ходе обыска обнаружены и изъяты предметы, которые могут содержать сведения об обстоятельствах вывоза Чауса в Молдову и могут быть использованы в качестве доказательств и указывать на связи лиц к совершенному преступлению.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ частности, были изъяты: 2 ноутбука, планшетный компьютер, MP3-плеер, sim-карта Muhabbet Kart SIMPLUS, флеш-носитель Transcend 2 Gb и флеш-носитель Sony 2 Gb, а также 2 sim-карты.\r\nПостановлением следователя от 13.09.2019 года изъятое имущество признано вещественными доказательствами.\r\n16 сентября все изъятое имущество было арестовано судом.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ГБР начало расследовать возможную причастность окружения бывшего Президента Петра Порошенко к вывозу из Украину экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПорошенко отрицает свою связь с экс-судьей Чаусом.\r\n 19 июля Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения Порошенко к вывозу из Украину экс-судьи Чауса, подозреваемого в коррупции.\r\nРанее экс-глава Нацполиции Винницы заявил, что охрана Порошенко организовала бегства судьи Чауса в Молдову.\r\nТем временем Молдова обещает способствовать экстрадиции в Украину бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, обвиняемого в коррупции.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n