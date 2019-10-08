Гривна резко обвалилась: официальный курс валют на 8 октября

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 октября, на 25,58 коп. до 24,8676 UAH\/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 октября, на 26,53 коп. до 24,6118 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3066,2237\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2486,7568\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2502,4641\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n232,7735\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n3,8361\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2733,6918\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 18 коп. в понедельник укрепился на 4 коп. до 24,76 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТем временем из-за больших объемов погашений по госдолгу в сентябре международные резервы сократились на 2,6%.\r\nТакже в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 4 октября на 21,94 коп. до 25,2353 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 15,53 коп. до 24,6677 UAH\/USD.