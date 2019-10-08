Гривна резко обвалилась: официальный курс валют на 8 октября

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 8 октября, на 25,58 коп. до 24,8676 UAH/USD. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7 октября, на 26,53 коп. до 24,6118 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3066,2237 100 долларов США 2486,7568 100 швейцарских франков 2502,4641 1000 иен 232,7735 10 российских рублей 3,8361 100 евро 2733,6918

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 18 коп. в понедельник укрепился на 4 коп. до 24,76 UAH/USD.

Тем временем из-за больших объемов погашений по госдолгу в сентябре международные резервы сократились на 2,6%.

Также в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 4 октября на 21,94 коп. до 25,2353 UAH/USD, курс покупки – повысился на 15,53 коп. до 24,6677 UAH/USD.