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8.10.19 11:00 Круглый стол: "Кредитование МСБ - перспективы и условия снижения ставок кредитования бизнеса"

08 октября 2019, вторник, 09:20 824
Финансы 2019-10-08T09:24:26+03:00
Українські Новини
Украине до конца года надо выплатить $3,3 млрд по госдолгу

Украине до конца года надо выплатить $3,3 млрд по госдолгу

До конца года по госдолгу надо заплатить 80,3 млрд гривен
До конца года по госдолгу надо заплатить 80,3 млрд гривен

Украине до конца 2019 года необходимо выплатить 80,3 млрд гривен, или почти 3,3 млрд долларов (по курсу Национального банка на 8 октября) по государственному долгу.

Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.

При этом в 4-м квартале по внешнему долгу необходимо выплатить 8,96 млрд гривен (около 0,4 млрд долларов).

По внутренним долгам Украине необходимо выплатить в 4-м квартале 71,33 млрд гривен.

В 2020 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,09 млрд гривен или 7,3 млрд долларов (по курсу НБУ), по внутренним - 217,08 млрд гривен.

В ноябре долговые платежи по внутреннему долгу составят 33 млрд гривен, по внешнему - 5,41 млрд гривен.

В декабре предстоит уплатить 13,16 млрд гривен по внутреннему долгу и 1,7 млрд гривен - по внешнему.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре международные резервы сократились на 2,6% до 21,4 млрд долларов.

В сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 0,9 млрд долларов.

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