Украине до конца года надо выплатить $3,3 млрд по госдолгу

Украине до конца 2019 года необходимо выплатить 80,3 млрд гривен, или почти 3,3 млрд долларов (по курсу Национального банка на 8 октября) по государственному долгу.\r\nОб этом свидетельствуют данные Министерства финансов, передают Українські Новини.\r\nПри этом в 4-м квартале по внешнему долгу необходимо выплатить 8,96 млрд гривен (около 0,4 млрд долларов).\r\nПо внутренним долгам Украине необходимо выплатить в 4-м квартале 71,33 млрд гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ 2020 году Украине необходимо выплатить по внешним долгам 181,09 млрд гривен или 7,3 млрд долларов (по курсу НБУ), по внутренним - 217,08 млрд гривен.\r\nВ ноябре долговые платежи по внутреннему долгу составят 33 млрд гривен, по внешнему - 5,41 млрд гривен.\r\nВ декабре предстоит уплатить 13,16 млрд гривен по внутреннему долгу и 1,7 млрд гривен - по внешнему.\r\nКак сообщали Українські Новини, в сентябре международные резервы сократились на 2,6% до 21,4 млрд долларов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ сентябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 0,9 млрд долларов.