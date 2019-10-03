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03 октября 2019, четверг, 07:00 161 Мнение
Общество 2019-10-03T07:00:01+03:00
Українські Новини
Зеленский до сих пор не уволил Марину Порошенко. Протесты "против Штайнмайера" рассосались

Зеленский до сих пор не уволил Марину Порошенко. Протесты "против Штайнмайера" рассосались

Около 300 активистов "побузили" ночью на Майдане и Банковой, протестуя против "формулы Штайнмайера". Она описывает условия проведения выборов в Донецке и Луганске, с которыми согласна "Нормандская четверка". Небольшие протесты были также в Харькове и Львове. Так близко к возможности мира Украина никогда не была. Почитайте текст письма с формулой, которое подписал Кучма. А здесь журналист выложил полный текст документа.


Фракции Порошенко, Тимошенко и Вакарчука выступили в Раде против "формулы Штайнмайера". "Слуги народа" мало что поняли, поэтому Зеленский с утра их собрал на закрытое совещание, чтобы объяснить "политику партии". Встреча затянулась, и открытие Рады пришлось ненадолго отложить.

Впервые за последние 5 лет Украина начала закупать электричество в России. "Укрэнерго" подтвердило поставки.

После визита Зеленского в Нацбанк гривна продолжает падать. Каждый день она сдает 30-50 копеек. Нацбанк здесь подробно объясняет, почему. Если коротко – Минфин прекратил продавать ОВГЗ, которые были основным источником поступления валюты и сильно укрепляли гривну. Сейчас она держится только на продаже за рубеж урожая.

Шулявский мост в Киеве перестали строить. Посмотрите стройку в разгар рабочего дня, вы не увидите на объекте ни одного человека. И это при том, что ежедневно десятки тысяч машин стоят в пробках. Вот видео, как двое водителей в Киеве подрались, не поделив дорогу.

Зеленский продолжает атаку на свободу слова. Подконтрольная ему Нацрада просит суд отобрать лицензию у оппозиционного канала NewsOne. В ответ журналисты каналов NewsOne и 112, у которого также отобрали лицензию, вышли в эфир с заклеенными ртами в знак протеста.

Штрафы для "евробляхеров" снова отсрочили. Похоже они не собираются платить налоги за свои машины. А тем, кто заплатил, власть прямо говорит: "Дураки!". Хотя в целом движение правильное – налоги надо снижать.

Жена Порошенко Марина до сих пор управляет государственным фондом с бюджетом 700 млн грн. Их тратят на малопонятные псевдокультурные проекты с низкой эффективностью. Которые, по сути, дублирует Министерство культуры.

Яценюка хотят назначить в Кабмин вице-премьером. Но он от кресла открестился.

Российская звезда Анастасия Заворотнюк, которая лежит в больнице с неоперабельным раком, даст интервью телевидению.

Завтра последний теплый день осени. Потом начнутся дожди и холода.

Kiss peace love
Денис Иванеско

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