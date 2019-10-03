Зеленский до сих пор не уволил Марину Порошенко. Протесты "против Штайнмайера" рассосались

Около 300 активистов "побузили" ночью на Майдане и Банковой, протестуя против "формулы Штайнмайера". Она описывает условия проведения выборов в Донецке и Луганске, с которыми согласна "Нормандская четверка". Небольшие протесты были также в Харькове и Львове. Так близко к возможности мира Украина никогда не была. Почитайте текст письма с формулой, которое подписал Кучма. А здесь журналист выложил полный текст документа.Фракции Порошенко, Тимошенко и Вакарчука выступили в Раде против "формулы Штайнмайера". "Слуги народа" мало что поняли, поэтому Зеленский с утра их собрал на закрытое совещание, чтобы объяснить "политику партии". Встреча затянулась, и открытие Рады пришлось ненадолго отложить.Впервые за последние 5 лет Украина начала закупать электричество в России. "Укрэнерго" подтвердило поставки.После визита Зеленского в Нацбанк гривна продолжает падать. Каждый день она сдает 30-50 копеек. Нацбанк здесь подробно объясняет, почему. Если коротко – Минфин прекратил продавать ОВГЗ, которые были основным источником поступления валюты и сильно укрепляли гривну. Сейчас она держится только на продаже за рубеж урожая.Шулявский мост в Киеве перестали строить. Посмотрите стройку в разгар рабочего дня, вы не увидите на объекте ни одного человека. И это при том, что ежедневно десятки тысяч машин стоят в пробках. Вот видео, как двое водителей в Киеве подрались, не поделив дорогу.Зеленский продолжает атаку на свободу слова. Подконтрольная ему Нацрада просит суд отобрать лицензию у оппозиционного канала NewsOne. В ответ журналисты каналов NewsOne и 112, у которого также отобрали лицензию, вышли в эфир с заклеенными ртами в знак протеста.Штрафы для "евробляхеров" снова отсрочили. Похоже они не собираются платить налоги за свои машины. А тем, кто заплатил, власть прямо говорит: "Дураки!". Хотя в целом движение правильное – налоги надо снижать.Жена Порошенко Марина до сих пор управляет государственным фондом с бюджетом 700 млн грн. Их тратят на малопонятные псевдокультурные проекты с низкой эффективностью. Которые, по сути, дублирует Министерство культуры.Яценюка хотят назначить в Кабмин вице-премьером. Но он от кресла открестился.Российская звезда Анастасия Заворотнюк, которая лежит в больнице с неоперабельным раком, даст интервью телевидению.Завтра последний теплый день осени. Потом начнутся дожди и холода.\r\nKiss peace loveДенис Иванеско