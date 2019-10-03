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Зеленский до сих пор не уволил Марину Порошенко. Протесты "против Штайнмайера" рассосались 07:00 Мнение

Гривна стремительно рушится вниз: официальный курс валют по НБУ 06:05

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