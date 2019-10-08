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08 октября 2019, вторник, 08:45 477
Верховная Рада и партии 2019-10-08T08:45:58+03:00
Українські Новини
Разумков отмечает 36-летие

Разумков отмечает 36-летие

Дмитрий Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков. Фото:facebook.com/Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого 29 августа Верховная Рада избрала председателем парламента, во вторник, 8 октября, отмечает 36-й день рождения. Он родился 8 октября 1983 года в Бердичеве (Житомирская область). Разумков женат, воспитывает 2 сыновей.

В 2007 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности "международные экономические отношения". В 2011 году окончил Национальный университет государственной налоговой службы по специальности "правоведение". С 2013 по 2014 года занимал должность советника председателя Кировоградской областной госадминистрации.

С 2015 по 2019 года работал директором консалтинговой компании Ukrainian Consulting Group. Во время выборов Президента 2019 года Разумков работал советником по политическим вопросам и руководителем избирательного штаба Президента Владимира Зеленского. В мае этого же года Разумков возглавил партию "Слуга народа".

21 июля был избран депутатом Верховной Рады от партии (№1 в списке). 29 августа 2019 года Рада избрала Разумкова председателем парламента, за проголосовали 382 депутата.

Как сообщали Українські Новини, 29 августа Верховная Рада избрала председателем парламента Дмитрия Разумкова. 35-летний Разумков был назначен председателем группы по подготовке 1-й сессии Рады.

Кроме того, Верховная Рада избрала депутата от фракции "Слуга народа" Руслана Стефанчука первым заместителем председателя парламента.

До этого Дмитрий Разумков переписал бизнес на жену. Политик добавил, что имеет сбережения на время исполнения полномочий депутата за счет бизнеса.

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за сентябрь составила 50,5 тыс. гривен.

 

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