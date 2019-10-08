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8.10.19 11:00 Круглый стол: "Кредитование МСБ - перспективы и условия снижения ставок кредитования бизнеса"

08 октября 2019, вторник, 11:09 536 Карта
Общество 2019-10-08T11:10:30+03:00
Українські Новини
Ночью ударит мороз до -5: синоптики предупредили о резком похолодании

Ночью ударит мороз до -5: синоптики предупредили о резком похолодании

В связи с приходом арктического циклона, ночью в среду, 9 и и четверг, 10 октября практически по всей териитории Украины ожидаются заморозки в воздухе до -5 градусов.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, по данным Укргидрометцентра, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях сильные заморозки в воздухе 0-5°; ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях заморозки на поверхности почвы 0-3°.

Как сообщали Українські Новини, сильные заморозки с 7 по 9 октября ожидаются в некоторых областях Украины. Кроме того, синоптик предупредила о дальнейшем похолодании. Тем временем, правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского.

Больше новостей о: Похолодание Укргидрометцентр Заморозки ГосЧС Украины

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