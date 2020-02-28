Топ-5 тем недели, которые вы могли пропустить

На 5 месте интервью Суркова. Почитайте его пафосное, но интеллектуальное размышление на фоне его отставки. Он был 5 лет "главным по Украине", автором аннексии Крыма, войны на Донбассе, всевозможных мифов об Украине. Почему это важно? Потому что он теперь не у руля, и это может быть сигналом новой политики России по отношению к Украине. Место Суркова занял Козак, который успешно договорился с Ермаком об обмене пленными, возврате захваченных кораблей и в меру успешном парижском саммите.



Номер 4. ЕСПЧ окончательно признала украинскую люстрацию "нарушением прав человека". Вину каждого люстрированного чиновника надо было доказывать индивидуально. Теперь Украине предстоит выплатить выигравшим суды украинцам компенсации. После чего решить, что делать еще с почти 2 тысячами люстрированных. И готовиться к искам по моральной компенсации. Несмотря на решение ЕСПЧ, украинские власти закон "О люстрации" менять не собирается. Еще в 2016 году этот закон назвала не соответствующим европейским нормам Венецианская комиссия, но к ее рекомендациям Украина не прислушалась.



Номер 3. Рейтинги власти начали "сыпаться". Зеленский остается самым популярным политиком в Украине. За него бы и сейчас проголосовали около 40% граждан. Хотя за январь он потерял 12 процентных пунктов. Важно, что рейтинг доверия/недоверия у Зеленского сегодня остается лучшим среди украинских политиков. На втором месте – Разумков и Сенцов.



Номер 2. Третий день Украина обсуждает слухи о возможном назначении премьером "вечно молодого и вечно перспективного" Сергея Тигипко. Он был вице-премьером еще у отсидевшего 20 лет в американской тюрьме Павла Лазаренко. Возглавлял при Кучме Нацбанк, 16 лет назад - избирательный штаб Януковича, у премьера Азарова провел непопулярную пенсионную реформу. А на президентских выборах в 2010 году занимал третье место после Януковича и Тимошенко. Совсем недавно – бизнес-партнер Порошенко. Зеленский и Гончарук подтвердили, что с Тигипко встречались. Но, судя по всему, ему не светит место во власти, поскольку он до сих пор попадает под закон "О люстрации".



Номер 1. Темой же недели стал коронавирус. На этой неделе он распространился уже в Европе и вплотную приблизился к Украине. В его географии Италия, Испания, Австрия, Швейцария, балканские страны, а теперь уже – Польша и даже Беларусь. Наиболее серьезная ситуация в Италии, где по разным оценкам насчитывают от 0,5 до 1 млн украинцев. Пограничники начали мерять температуру у въезжающих в Украину граждан даже на автомобильных пунктах перехода.

Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.