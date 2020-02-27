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27 февраля 2020, четверг, 14:12 10
Европа 2020-02-27T14:13:08+02:00
Українські Новини
В Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом, - СМИ

В Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом, - СМИ

Надежда Комендантова
Польша, Коронавирус, коронавирус в Европе, коронавирус в Польше
Коронавирус в Польше. Фото: Express Ilustrowany
Коронавирус в Польше. Фото: Express Ilustrowany

В Польше сообщают о первом случае заболевания коронавирусом. Женщину с подозрением на коронавирус поместили в больницу в городе Лодзь.

Об этом сообщает издание Express Ilustrowany.

Польское издание сообщает, что 25-летняя девушка провела месяц в Таиланде, где ей уже было плохо. Гражданка Польши жаловалась на сильную одышку.

По приезде в город Лодзь женщина сразу же обратилась в больницу, где тест дал положительный результат на коронавирус COVID-19.

В то же время, издание пишет, что Министерство здравоохранения Польши пока не подтвердило официально информацию о том, что пациентка заражена.

Сообщается, что у нее были взяты три теста на вирус, только один из которых был положительным, а два дали отрицательный результат. В связи с этим образцы отправили в Варшаву, где результат будет окончательно подтвержден. 

В то же время, издание утверждает, что есть данные о подтверждении заболевания.

"Сейчас врачи ждут результатов диагностического обследования. Женщина в хорошем общем состоянии. Санитарная инспекция проверяет, со сколькими людьми она общалась. Она решит, нужно ли подвергнуть их тестированию на короновирус и поставить их на карантин", - пишет издание.

 

 

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