В Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом, - СМИ

В Польше сообщают о первом случае заболевания коронавирусом. Женщину с подозрением на коронавирус поместили в больницу в городе Лодзь. Об этом сообщает издание Express Ilustrowany. Польское издание сообщает, что 25-летняя девушка провела месяц в Таиланде, где ей уже было плохо. Гражданка Польши жаловалась на сильную одышку. По приезде в город Лодзь женщина сразу же обратилась в больницу, где тест дал положительный результат на коронавирус COVID-19. В то же время, издание пишет, что Министерство здравоохранения Польши пока не подтвердило официально информацию о том, что пациентка заражена. Сообщается, что у нее были взяты три теста на вирус, только один из которых был положительным, а два дали отрицательный результат. В связи с этим образцы отправили в Варшаву, где результат будет окончательно подтвержден. В то же время, издание утверждает, что есть данные о подтверждении заболевания. "Сейчас врачи ждут результатов диагностического обследования. Женщина в хорошем общем состоянии. Санитарная инспекция проверяет, со сколькими людьми она общалась. Она решит, нужно ли подвергнуть их тестированию на короновирус и поставить их на карантин", - пишет издание.