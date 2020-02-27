В Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом, - СМИ

В Польше сообщают о первом случае заболевания коронавирусом. Женщину с подозрением на коронавирус поместили в больницу в городе Лодзь.

Об этом сообщает издание Express Ilustrowany.

Польское издание сообщает, что 25-летняя девушка провела месяц в Таиланде, где ей уже было плохо. Гражданка Польши жаловалась на сильную одышку.

По приезде в город Лодзь женщина сразу же обратилась в больницу, где тест дал положительный результат на коронавирус COVID-19.

В то же время, издание пишет, что Министерство здравоохранения Польши пока не подтвердило официально информацию о том, что пациентка заражена.

Сообщается, что у нее были взяты три теста на вирус, только один из которых был положительным, а два дали отрицательный результат. В связи с этим образцы отправили в Варшаву, где результат будет окончательно подтвержден.

В то же время, издание утверждает, что есть данные о подтверждении заболевания.

"Сейчас врачи ждут результатов диагностического обследования. Женщина в хорошем общем состоянии. Санитарная инспекция проверяет, со сколькими людьми она общалась. Она решит, нужно ли подвергнуть их тестированию на короновирус и поставить их на карантин", - пишет издание.