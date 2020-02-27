подписаться на рассылку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
27 февраля 2020, четверг, 16:02 83
Верховная Рада и партии 2020-02-27T16:05:27+02:00
Українські Новини
Тигипко станет первым вице-премьером или главой правительства, - "слуга народа" застукала его на Банковой

Тигипко станет первым вице-премьером или главой правительства, - "слуга народа" застукала его на Банковой

Анна Рудык
Верховная Рада, Сергей Тигипко, Слуга народа, Ольга Василевская-Смаглюк, Ольга Василевская
Ольга Василевская. Фото: Ольга Василевская/Facebook
Ольга Василевская. Фото: Ольга Василевская/Facebook

Несмотря на то, что Гончарук опроверг слухи об отставке, депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ольга Василевская считает, что Сергей Тигипко станет премьер-министром или первым вице-премьером. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, Василевская заявила, что встретила Сергея Тигипко в Офисе Президента на прошлой неделе.

"На прошлой неделе я встретила Сергея Тигипко в Офисе президента в лифте. Он был с блокнотом, ручкой и в сопровождении двух уважаемых людей с ОП. О чем можно говорить с Тигипко в лифте? - Какими путями Вы здесь? - Работаем. Инвестиции привлекаем. - Вас уже можно поздравить? - спрашиваю. Но здесь лифт приехал. И я вышла на третьем, а Сергей Леонидович поехал на четвертый", - написала Василевская.

Также, по мнению Василевской, Тигипко станет премьер-министром или первым вице-премьером.

"Сергей Тигипко достоверно таки станет премьер-министром. Или первым вице-премьером с расширенными функциями. Пока Гончарук продолжит терять "еще один шанс", предоставленный Президентом", - отметила Василевская.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский подтвердил, что проводил собеседование с бизнесменом Сергеем Тигипко для возможного назначения его в Кабинет Министров.

Напомним, в Верховной Раде не исключают отставку правительства.

Больше новостей о: Верховная Рада Сергей Тигипко Слуга народа Ольга Василевская-Смаглюк Ольга Василевская

Депутат Папиев предлагает Раде уволить Малюську из...
Тигипко сватают в кресло Гончарука. Богдан отдал "...
Под Днипром "слугу народа" Каптелова чуть не избил...
Сергей Куюн: как можно из журналиста телеканала ст...
В Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом, - СМИ
Киев определил больницы, куда будут принимать больных коронавирусом
Новости
НАБУ обыскало кабинет подозреваемой в коррупции Кондзели 17:23
Во многих киевских аптеках нет масок: где купить 17:18
Паника и животные инстинкты: Кернес рассказал о стрельбе на "Барабашово" 17:13
В Украине 176 человек умерли из-за СПИДа в январе 17:11
В четверг гривна на межбанке перешла к росту 17:10
больше новостей
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
В Италии за сутки заболело почти сто человек: данные коронавируса в мире на 26 февраля 09:10 Дополнено
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
Число жертв коронавируса стремительно растет. В США объявили чрезвычайное положение 09:23
Сильный ветер, дожди и мокрый снег. Спасатели предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины 08:50
больше новостей
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы 10:09
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека 17:46
В Италии за сутки заболело почти сто человек: данные коронавируса в мире на 26 февраля 09:10 Дополнено
Игорь Колыхаев предложил дополнительные источники наполнения территориальных дорожных фондов на строительство и ремонт местных дорог 11:25
больше новостей
Об эвакуации украинцев из-за коронавируса в Италии пока речь не идет, - МИД
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok