Тигипко станет первым вице-премьером или главой правительства, - "слуга народа" застукала его на Банковой

Несмотря на то, что Гончарук опроверг слухи об отставке, депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ольга Василевская считает, что Сергей Тигипко станет премьер-министром или первым вице-премьером. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, Василевская заявила, что встретила Сергея Тигипко в Офисе Президента на прошлой неделе.

"На прошлой неделе я встретила Сергея Тигипко в Офисе президента в лифте. Он был с блокнотом, ручкой и в сопровождении двух уважаемых людей с ОП. О чем можно говорить с Тигипко в лифте? - Какими путями Вы здесь? - Работаем. Инвестиции привлекаем. - Вас уже можно поздравить? - спрашиваю. Но здесь лифт приехал. И я вышла на третьем, а Сергей Леонидович поехал на четвертый", - написала Василевская.

Также, по мнению Василевской, Тигипко станет премьер-министром или первым вице-премьером.

"Сергей Тигипко достоверно таки станет премьер-министром. Или первым вице-премьером с расширенными функциями. Пока Гончарук продолжит терять "еще один шанс", предоставленный Президентом", - отметила Василевская.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский подтвердил, что проводил собеседование с бизнесменом Сергеем Тигипко для возможного назначения его в Кабинет Министров.

Напомним, в Верховной Раде не исключают отставку правительства.