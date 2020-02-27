Тигипко станет первым вице-премьером или главой правительства, - "слуга народа" застукала его на Банковой

Несмотря на то, что Гончарук опроверг слухи об отставке, депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Ольга Василевская считает, что Сергей Тигипко станет премьер-министром или первым вице-премьером. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Так, Василевская заявила, что встретила Сергея Тигипко в Офисе Президента на прошлой неделе. "На прошлой неделе я встретила Сергея Тигипко в Офисе президента в лифте. Он был с блокнотом, ручкой и в сопровождении двух уважаемых людей с ОП. О чем можно говорить с Тигипко в лифте? - Какими путями Вы здесь? - Работаем. Инвестиции привлекаем. - Вас уже можно поздравить? - спрашиваю. Но здесь лифт приехал. И я вышла на третьем, а Сергей Леонидович поехал на четвертый", - написала Василевская. Также, по мнению Василевской, Тигипко станет премьер-министром или первым вице-премьером. "Сергей Тигипко достоверно таки станет премьер-министром. Или первым вице-премьером с расширенными функциями. Пока Гончарук продолжит терять "еще один шанс", предоставленный Президентом", - отметила Василевская. Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский подтвердил, что проводил собеседование с бизнесменом Сергеем Тигипко для возможного назначения его в Кабинет Министров. Напомним, в Верховной Раде не исключают отставку правительства.