Число жертв коронавируса выросло до 2 858 человек, а заразилось уже более 83 тыс

Пока вспышка коронавируса сеет панику и негативно влият на любую сферу бизнеса, в мире за сутки увеличилось количество инфицированных до 83 389 человек, умерло уже 2 858 человек.

В Европе общее число подтвержденных случаев составляет 774. Подтверждено 19 смертельных случаев. Больше всего инфицированных в Италии (650 человек).

Коронавирус распространился в Италии. Инфографика

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве здравоохранения подтвердили 5 случаев заражения у украинцев за границей.

Тем временем в Украине продолжают давать советы о том, как не заразиться вирусом. СНБО рекомендует не подходите ближе 2 метров к тем, кто чихает и кашляет, а МИД советует украинцам в Японии не выходить без масок в общественные места.

Было бы намного проще следовать рекомендациям, если бы в Украине не было дефицита массок из-за того, что люди массово скупают их в аптеках. Поэтому Українські Новини писали, где можно купить медицинские маски.

Тем временем Украина во всю готовиться к встрече с коронавирусом. Теперь на 19 украинских вокзалах уже обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами болезни, а на границе проводят температурный скрининг для прибывших из-за границы.