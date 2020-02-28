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28 февраля 2020, пятница, 08:25 450 Инфографика
Мир 2020-02-28T09:14:58+02:00
Українські Новини
Число жертв коронавируса выросло до 2 858 человек, а заразилось уже более 83 тыс

Число жертв коронавируса выросло до 2 858 человек, а заразилось уже более 83 тыс

Таня Войтюк
Коронавирус, Вспышка коронавируса, Количество заболевших коронавирусом, коронавирус в Италии, Коронавирус в мире
Карта распространения коронавируса. Скриншот: gisanddata
Карта распространения коронавируса. Скриншот: gisanddata

Пока вспышка коронавируса сеет панику и негативно влият на любую сферу бизнеса, в мире за сутки увеличилось количество инфицированных до 83 389 человек, умерло уже 2 858 человек.

В Европе общее число подтвержденных случаев составляет 774. Подтверждено 19 смертельных случаев. Больше всего инфицированных в Италии (650 человек).

Коронавирус распространился в Италии. ИнфографикаКоронавирус распространился в Италии. Инфографика

Как сообщали Українські Новини, в Министерстве здравоохранения подтвердили 5 случаев заражения у украинцев за границей.

Тем временем в Украине продолжают давать советы о том, как не заразиться вирусом. СНБО рекомендует не подходите ближе 2 метров к тем, кто чихает и кашляет, а МИД советует украинцам в Японии не выходить без масок в общественные места.

Было бы намного проще следовать рекомендациям, если бы в Украине не было дефицита массок из-за того, что люди массово скупают их в аптеках. Поэтому Українські Новини писали, где можно купить медицинские маски.

Тем временем Украина во всю готовиться к встрече с коронавирусом. Теперь на 19 украинских вокзалах уже обустроили медпункты для изоляции людей с симптомами болезни, а на границе проводят температурный скрининг для прибывших из-за границы.

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