Путин уволил Суркова с должности помощника президента

Президент России Владимир Путин отправил в отставку Владислава Суркова с должности помощника президента. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента России, передают Українськi Новини.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации", - сказано в нем.

По данным российских СМИ, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что "украинское направление" отходит к бывшему вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Накануне Путин назначил Козака заместителем руководителя Администрации Президента.

Сурков курировал вопросы Украины и был переговорщиком со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером.

Как сообщали Українськi Новини, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с Президентом России Владимиром Путиным подготовку к следующей встрече лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Ранее сообщалось о том, что работа Владислава Суркова по украинскому направлению практически прекратилась после победы Зеленского.