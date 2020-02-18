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18 февраля 2020, вторник, 19:27 71
Мир 2020-02-18T19:27:08+02:00
Українські Новини
Путин уволил Суркова с должности помощника президента

Путин уволил Суркова с должности помощника президента

Елена Новикова
Россия, Владимир Путин, Увольнение с должности, Владислав Сурков
Владислав Сурков. Фото: РИА Новости
Владислав Сурков. Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин отправил в отставку Владислава Суркова с должности помощника президента. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента России, передают Українськi Новини.

"Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации", - сказано в нем.

По данным российских СМИ, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что "украинское направление" отходит к бывшему вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Накануне Путин назначил Козака заместителем руководителя Администрации Президента.

Сурков курировал вопросы Украины и был переговорщиком со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером.

Как сообщали Українськi Новини, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с Президентом России Владимиром Путиным подготовку к следующей встрече лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Ранее сообщалось о том, что работа Владислава Суркова по украинскому направлению практически прекратилась после победы Зеленского.

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