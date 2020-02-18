Путин уволил Суркова с должности помощника президента

Президент России Владимир Путин отправил в отставку Владислава Суркова с должности помощника президента. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента России, передают Українськi Новини. "Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации", - сказано в нем. По данным российских СМИ, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что "украинское направление" отходит к бывшему вице-премьеру Дмитрию Козаку. Накануне Путин назначил Козака заместителем руководителя Администрации Президента. Сурков курировал вопросы Украины и был переговорщиком со специальным представителем Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Куртом Волкером. Как сообщали Українськi Новини, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с Президентом России Владимиром Путиным подготовку к следующей встрече лидеров стран в "нормандском формате" (Украина, Россия, Германия, Франция). Ранее сообщалось о том, что работа Владислава Суркова по украинскому направлению практически прекратилась после победы Зеленского.