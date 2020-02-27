МИД подтвердил, что украинка заболела коронавирусом в Италии

Украинка в Италии заболела коронавирусом, о чем ранее сообщили местные власти Италии.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-службы Министерства иностранных дел.

"Гражданка Украины, 26 лет, которая работает на севере Италии в городе Кремоне приехала на юг Италии в город Чиленто навестить родителей. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме", - говорится в сообщении.

По информации Генерального консульства Украины в Неаполе, на сегодня в Италии подтвержден один случай заболевания коронавирусом среди граждан Украины.

Сейчас девушка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние не критическое.

Сами родственники, которых она навещала, находятся на карантине.

Между тем Генеральное консульство Украины в Неаполе поддерживает постоянный контакт с местным штабом.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Ранее Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "не совсем должное" управление больницей на севере Италии вызвало вспышку смертельного коронавируса в стране.

Также Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии.

Тем временем, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге в Италии и во Флоренции.