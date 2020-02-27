подписаться на рассылку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
27 февраля 2020, четверг, 11:13 117
Внешняя политика 2020-02-27T11:21:19+02:00
Українські Новини
МИД подтвердил, что украинка заболела коронавирусом в Италии

МИД подтвердил, что украинка заболела коронавирусом в Италии

Надежда Комендантова
МИД, коронавирус в Европе, коронавирус в Италии, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Фото: flickr
Коронавирус. Фото: flickr

Украинка в Италии заболела коронавирусом, о чем ранее сообщили местные власти Италии.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-службы Министерства иностранных дел.

"Гражданка Украины, 26 лет, которая работает на севере Италии в городе Кремоне приехала на юг Италии в город Чиленто навестить родителей. Положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме", - говорится в сообщении.

По информации Генерального консульства Украины в Неаполе, на сегодня в Италии подтвержден один случай заболевания коронавирусом среди граждан Украины.

Сейчас девушка находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе, ее состояние не критическое.

Сами родственники, которых она навещала, находятся на карантине.

Между тем Генеральное консульство Украины в Неаполе поддерживает постоянный контакт с местным штабом.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Италию из-за вспышки коронавируса Covid-19.

Ранее Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "не совсем должное" управление больницей на севере Италии вызвало вспышку смертельного коронавируса в стране.

Также Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии.

Тем временем, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге в Италии и во Флоренции.

 

Больше новостей о: МИД коронавирус в Европе коронавирус в Италии коронавирус у украинцев

МИД подтвердил, что украинка заболела коронавирусом в Италии
Все эвакуированные на обсервацию в Новые Санжары здоровы, - Данилов
Новости
Сегодня 5-я годовщина со дня убийства Бориса Немцова 11:48
За недекларирование 52 млн гривен экс-депутата Бобова оштрафовали на 51 тысяч 11:47
На содержание эвакуированных в Новых Санжарах выделили 2,6 млн гривен 11:42
После 3 лет поисков для Панютинского вагоноремонтного завода в Харьковской области нашли руководителя 11:39
Об эвакуации украинцев из-за короновируса в Италии пока речь не идет, - МИД 11:33
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
На Канарах из-за коронавируса изолировали отель с тысячью туристами 13:56
Пассажиры самолетов, которые прилетели из Рима, Венеции и Милана, рассказали о ситуации в Италии 13:03
Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали на юге Италии и во Флоренции 13:11
Коронавирус в Италии: власти назвали причину вспышки 13:31 Инфографика
больше новостей
В Киев из "коронавирусной" Италии за день прилетело 635 граждан 14:02
Зеленский предложил Ахметову купить государственные шахты 14:20
В 179 округе Юлия Светличная опережает кандидата от "Слуги народа" в более чем 5 раз, – соцопрос Рейтинга 11:26
Сделка с оккупантами: Сытник не задекларировал 1 млн рублей от продажи недвижимости в аннексированном Крыму, – СМИ 13:47 Документ
ЕСПЧ окончательно признал украинский закон "О люстрации" нарушающим права человека 17:46
больше новостей
Обострение на Донбассе: боевики усилили обстрелы, у ВСУ потери
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok