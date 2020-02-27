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27 февраля 2020, четверг, 17:41 219
Европа 2020-02-27T17:52:57+02:00
Українські Новини
В Риме из-за коронавируса туристы отменили 90% броней

В Риме из-за коронавируса туристы отменили 90% броней

Ярина Вацяк
Италия, Рим, Коронавирус, коронавирус в Италии
Рим. Фото: pixabay
Рим. Фото: pixabay

Из-за вспышки коронавируса в Италии, где уже украинка заболела коронавирусом, туристы массово отменяют бронирование в гостиницах Рима.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

Сообщается, что количество бронирований снизилось на каждый месяц вплоть до июня. На март отменены до 90% бронирований.

Эксперты прогнозируют, что убытки туристической отрасли составят до 50 млн евро.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо ранее заявил, что иностранные туристы и инвесторы могут без опасений приезжать в эту страну. Он утверждает, что коронавирус распространен в очень ограниченной части страны.

По его словам, речь идет о "0,2 процента территории Венето и 0,5 процента территории Ломбардии".

В Италии от коронавируса погибли 14 человек. Заражены 528 человек. Ломбардия остается регионом с наибольшим количеством инфицированных. Их было зарегистрировано 305, из них 37 человек уже вылечились.

Как сообщали Українські Новини, Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области. По официальным данным, в Италии 15,6 тыс. украинцев.

 

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