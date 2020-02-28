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28 февраля 2020, пятница, 08:15 53
Европа 2020-02-28T08:22:07+02:00
Українські Новини
В Беларуси зарегистрировали первый случай коронавируса

В Беларуси зарегистрировали первый случай коронавируса

Надежда Комендантова
Беларусь, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Беларуси
Коронавирус в Беларуси. Фото: TUT.BY
Коронавирус в Беларуси. Фото: TUT.BY

В то время, как в Польше сообщили о первом случае заболевания коронавирусом, в Беларуси также зарегистрировали первый случай смертоносного заболевания. 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.


Сообщается, что учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии Минздравом Беларуси было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля.

27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.

Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.

Напомним, коронавирусом заболели 4 украинца, которые были членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, они сейчас находятся в Японии, и одна украинка в Неаполе (Италия).

Ранее коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды. 

Тем временем, Италия ввела карантин в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, предусматривающий запрет въезда и выезда из области, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "не совсем должное" управление больницей на севере Италии вызвало вспышку смертельного коронавируса в стране.

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