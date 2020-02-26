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26 февраля 2020, среда, 19:10 579
Кабмин 2020-02-26T19:24:44+02:00
Українські Новини
"Там МикілаЯнич у Москві без діла": Соцсети обсуждают возможное назначение Тигипко на должность премьера

"Там МикілаЯнич у Москві без діла": Соцсети обсуждают возможное назначение Тигипко на должность премьера

Сергей Паламаренко
Кабинет Министров Украины, Кабмин, Сергей Тигипко
Сергей Тигипко. Фото из открытых источников
Сергей Тигипко. Фото из открытых источников

"Все новое - это хорошо забытое старое! Даешь Азарова тогда уже". Социальные сети активно обсуждают слухи о возможном назначении олигарха и бывшего народного депутата от Партии регионов Сергея Тигипко на должность премьер-министра Украины. 

"Тигипко в премьеры?! Как говорили древние греки: Все новое - это хорошо забытое старое! Даешь Азарова тогда уже", - возмутился на своей странице в соцсети Facebook политический эксперт Кирилл Молчанов. 

Схожее мнение высказал и политолог Евгений Магда, который также предложил вернуть на пост главы Кабмина Азарова. "Хлопці, там МикілаЯнич у Москві без діла, чого так слабенько?" - написал Магда. 

Эксперт и колумнист журнала "Новое время" Сергей Фурса в свою очередь отметил, что кандидатура Тигипко будет очень удобной для бизнесмена Игоря Коломойского, с которые они были партнерами по бизнесу. 

"(Сергей Тигипко) не чужой для Игоря Валерьевича человек. Можно сказать, вообще свой. Тигипко создавал Приватбанк, направлял его в большой путь. Был одним из акционеров, пока не ушел строить свой банк. Понятный человечек. И если бы только в прошлом. Так что, будучи премьер-министром, не обидит скорее всего. Позволит играть. Не будет чуть что МВФ звать, американцами пугать. Человек ведь свой, договороспособный, путь к компромиссу найдет", - иронизирует Фурса. 

В свою очередь редактор интернет-издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов также напомнил, что Тигипко работал не только с Коломойским, но так же в разные годы сотрудничал с Суркисом, Медведчуком, Пинчуком и даже Порошенко, во время совместной работы в правительстве Азарова.

"Тигипко свой среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов – а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение. Тигипко был создателем банка "Приват" совместно с Коломойским, работал с Кучмой и Пинчуком, работал с Суркисом и Медведчуком, вступил в Партию регионов и в правительстве Азарова работал (один период - вместе с Порошенко). Клеймо ПР у общества уже забылось, но у Тигипко есть проблема, которая ставит весь этот проект под вопрос – люстрация", - отметил Бутусов. 

По его словам, люстрацию Тигипко может снять через Европейский суд по правам человека и такое решение может стать прецедентом и способствовать возвращению други беглых украинских экс-чиновников. При этом, по мнению журналистки Кристины Бердинских, подобное назначение будет столько для Украины, сколько для самого Сергея Тигипко.

"Тигипко, Хорошковский и т.д. - это всегда про удобный момент для них самих, со страной это никак не связано. Это про здесь и сейчас...Появиться в нужное время и в нужном месте, и вовремя сбежать. Надо голосовать за законы 16 января? Ну надо, так надо… Потом Янукович и Азаров бегут из страны, Тигипко остается и ведет в Раду все тех же, голосовавших за законы 16 января, пролетает на выборах и уходит в бизнес...Ну удобно же, правда? Никто из них не будет спасать рейтинг Зеленского, если в экономике начнутся проблемы. Это не их проблемы, а Зеленского и страны. У Хорошковского всегда есть Монако, а Тигипко столько раз от всего и всех бежал, что ему вообще не привыкать", - подытожила Бердинских.

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