Зеленский про Авакова, Баканова, приговор Порошенко, и почему не перестали стрелять. Пресс-конференция текстовый онлайн

Зеленский про Авакова, Баканова, приговор Порошенко, и почему не перестали стрелять. Пресс-конференция текстов

Пресс-конференция Владимира Зеленского к первой годовщине его президентства. Текстовый онлайн.

21:02 Зеленский прогнозирует надбавки к пенсиям в 2021 для пенсионеров старше 75 лет

Президент Владимир Зеленский прогнозирует надбавки к пенсиям в 2021 году для пенсионеров старше 75 лет.

Об этом он сообщил в годе годовой пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Мы ввели программу 80+ и каждому пенсионеру мы добавили 500 гривен, которому исполнилось 80 лет. Далее будем разрабатывать программу следующего года 75+. Это большая программа, которую ведет министр Лазебная. И пенсионную реформу она скоро должна показать и обнародовать", - сказал Президент.

При этом он добавил, что всем пенсионерам, которые действительно живут за чертой бедности, добавили на период коронавируса 1 тыс. гривен.

"У нас 12 млн пенсионеров в стране, как 2-3 небольшие страны Европы. Очень сложно повысить пенсии всем", - добавил Зеленский.

12:01 Зеленский: Мы как минимум - мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Потому, что вовремя все сделали. Не ждали. И бизнес нам помог.

12:00 Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции при власти, хотя на выборах он говорилд, что иден на один срок.

"Искренне? Одной не хватит", - сказал Зеленский.

11:50 Зеленский: Разочаровуют люди. У мэра Черкасс несколько криминальных дел. Я с таким бандитом за один стол не сяду, даже если его выбрали люди.

11:41 ФГИ продолжает готовить к приватизации гостиницу "Днепр" и "Центрэнерго", - Зеленский

Фонд государственного имущества продолжает готовить к приватизации гостиницу "Днепр" (Киев) и государственную энергогенерирующую компанию "Центрэнерго".

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции 20 мая, передают Українські Новини.

"Все будет проводится после COVID-19, первый объект - отель "Днепр" готов", - сказал он.

Также Зеленский добавил, что гостиница "Днепр" будет пилотным проектом большой приватизации и то же самое касается больших предприятий, которые не являются стратегическими для Украины.

"Много чего говорят про "Центрэнерго", предприятие будет готовиться тоже к приватизации, ФГИ этим занимается, у них есть четкий план", - подытожил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада снизила ожидаемые поступления в государственный бюджет в 2020 году от приватизации государственного имущества на 95,8% или на 11,5 млрд гривен до 500 млн гривен.

ФГИ ранее сообщал о намерении выставить на продажу гостиницу "Днепр" в марте-мае со стартовой ценой 10 млн долларов.

11:40 Зеленский считает Авакова мощным министром. Ответственность Авакова - найти всех, кто причастен к убийству журналиста Павла Шеремета, - Зеленский.

Президент Владимир Зеленский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков является мощным министром.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Мощный ли он министр? Да", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что в Украине на данный момент сложилась сложная ситуация и Аваков справляется с задачами.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Аваков должен довести до конца дела, которые начал, в частности дело об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

"Он начал это дело и он должен довести его до конца. Это его ответственность", - подчеркнул Зеленский.

11:39 Зеленский о Нефедове: "Нормальный человек Макс. Но на таможне берут взятки. Я хочу, чтобы Макс вернулся. Он может работать и в Офисе президента, и где угодно, где он может показать результат. От красивых людей в красивых костюмах и с образованием... этим нельзя наполнить бюджет", - сказал президент.

11:38 Зеленский про людей Януковича: У нас не все люди, которые жили во времена Януковича, являются людьми Януковича", - Зе отвечает на вопрос о якобы засилье людей из прошлой власти в нынешней.

11:33 Генпрокуратура открыла дело по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по записям разговоров Джозефа Байдена и Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованным депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный).

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Генпрокурор еще вчера зарегистрировала уголовное производство. Будут расследовать", - сказал он.

По его словам, правоохранительные органы должны установить была ли в этих разговорах государственная измена или нет.

"Это только первый звоночек (этой команды)", - прокомментировал Зеленский записи Деркача.

Также он отметил, что очевидно команду Порошенко ждут множество приговоров.

11:32 Некоторым формат пресс-конференции президента напомнил свадьбу.

11:31 Президент Зеленский заявил, что встреча с политическими советниками лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) должна состоятся после спада эпидемии коронавируса.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Сразу после спада Covid-19 у нас должна быть встреча в "нормандском формате", - сказал он.

Зеленский напомнил, что благодаря встречам в "нормандском формате" состоялось 3 обмена пленными, вследствие которых в Украину вернулись 135 человек.

"Сейчас говорим уже с Российской Федерацией о возможном обмене после Covid. Честно говоря, я хочу, чтобы мы, не обращая внимания на Covid об этом говорили, - о возвращении наших политзаключенных, которые находятся в России или в тюрьмах Крыма. Поэтому есть результат, он состоит из человеческих жизней", - добавил он.

Также Зеленский напомнил, что был обновлен состав делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия).

"Мы смогли показать, что люди, которые являются представителями ДНР/ЛНР и которые находятся уже 6 лет на этих заседаниях минской группы, что у некоторых из них есть российские паспорта, что они там не могут находится, что там могут находится представители оккупированных территорий, но они все должны быть гражданами Украины", - сказал Президент.

Также Зеленский заявил, что не исключает другие способы возвращения людей и территорий.

11:30 "Я не диктатор", - Зеленский про журналиста Михаила Ткача, который по словам президента, ездит в его кортеже.

11:26 Президент Владимир Зеленский отмечает, что только 6 областей готовы к возобновлению межобластного транспортного сообщения, в связи с чем его возобновление пока невозможно.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

"Сегодня на заседании правительства (будет принято решение), с 22 мая заработает транспорт городской и пригородный, между областями мы пока не может обеспечить транспорт, потому что у нас только 6 областей готовы к этому, только в 6 областях мы видим нормальную статистику, где идет снижение заболеваемости", - сказал он.

11:25 Зеленский про "пленки Деркача"

"Действия Порошенко могут быть квалифицированы как госизмена, но это вопрос к правоохранительным органам". Так Зеленский ответил на вопрос знает ли он об опубликованном телефонном разговоре Порошенко и вице-президента США Байдена когда они были при власти.

11:20 Журналист Василий Голованов спросил Зеленского почему он не стал приговором для Порошенко, как обещал.

"Я уверен, что все еще впереди. Это ж приговор суда должен быть, а не мой", - ответил президент.

11:16 Зеленского спросили почему не наступил мир, ведь он обещал, что для этого надо лишь перестать стрелять.

"Это сложный процесс - прекратить стрелять. У нас очень сильная армия. Но мы не провоцируем. Первыми стрелять мы не будем. И если та сторона перестала б стрелять - то все б закончилось. Но боевики не знают там, что с ними будет дальше, если они перестанут стрелять. Вы знаете какая у них ситуация с вирусом? Они хоронят людей без закона. У них нет средств защиты. Мы им предлагали гуматитарную помощь, а они не берут. Они взяли гуманитарную помощь от Красного креста, о которой я договорился. Мы даем туда воду, хотя они много лет за нее не платят", - сказал Зеленский.

Зеленский говорит, что Кучма принимает участие в минском процессе. Срочно собирают заседание группы.

11:15 "Нам сложно найти министра культуры и министра образования. Кого б не назначили, на следующий день СМИ говорят, что это человек Ахметова", - сказал Зеленский.

11.00 "Ни одного кума или военного друга я не назначил", - сказал Зеленский отвечая на вопрос почему во власти так много друзей Зеленского.

"Ермак не имеет опыта как продюссер. Он всегда был юристом. И имеет нужное для главы офиса образование - международное право. Ермак не мой кум. Он мой доверенный человек. Я яму доверяю. Я не понимаю о каких кумах идет речь", - говорит Зеленский

Журналистов на пресс-конференции не много

10:55 Пока все вопросы для Зеленского простые. Он рассказывает о своих достижениях.

Президент обещает построить 25 новых спорткомплексов и назвать их в честь современных украинских спортсменов. "Надо найти три миллиарда долларов на все мосты нашей страны. До конца своей каденции я дострою все государственные дороги". А местные дороги - после местных выборов," - сказал Зеленский.

10:54 Зеленский ожидает завершения выплат 300%-й надбавки к зарплатам за март задействованным в борьбе с коронавирусом медикам до 25 мая

Президент Владимир ожидает завершения до 25 мая выплат 300%-й надбавки к зарплатам за март медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Зеленский отметил, что по имеющейся у него информации, по состоянию на 18 мая завершили выплаты за март 15 областей.

"На этой неделе, думаю, увеличится количество областей... Думаю, мы дойдем до конца, и во всех областях медики, которые борются с COVID-19, получат 300%", - сказал он.

Президент назвал выплату повышенных зарплат медикам приоритетным вопросом.

10:50 Здесь можно смотреть онлайн видео трансляцию пресс-конференции Зеленского.

Ровно год назад в этот день в Киеве состоялась церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня он дает пресс-конференцию в Мариинском парке ограниченному количеству журналистов.

10:40 Во время начала пресс-конференции моросил небольшой весенний дождь.

Пресс-конференция Зеленского под дождем

10:40 Зеленский уверен в подписании новой программы с МВФ в мае

Президент Владимир Зеленский уверен в подписании новой программы с Международным валютным фондом в мае.

Об этом он сообщил в ходе годовой пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Сейчас я подпишу банковский закон, последнее условие перед подписанием меморандума между Украиной и Международным валютным фондом. Мы подпишем этот меморандум, я уверен, что мы его подпишем в мае. Банковский закон ко мне дойдет завтра или послезавтра, может даже сегодня", - сказал Президент.

Принятие данного закона было последним условием для подписания новой программы сотрудничества с МВФ.

10:35 Зеленский вышел в прессе с небольшим опозданием

Первый вопрос был о карантине и коронавирусе.

10:34 Идею пригласить жуналистов на лоужайку Зеленский позаимствовал у президента США

Пресс-конференция Трампа

10:33 Репортеры массово жалуются на отказы в аккредитации на пресс-конференцию Президента Владимира Зеленского. В частности, получила отказ редакция портала "Фокус ".

"В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые примут участие в пресс-конференции Президента Украины, ограничено. Поэтому, к сожалению, вынуждены отказать Вам в аккредитации", - говорится в письме Офиса президента, полученном редакцией.

Аналогичные письма получили многие украинские издания.

Так, отказ в аккредитации получили "Бабель", "Буквы", "Главком", The ukrainian week, Delo, "Тиждень", белорусская редакция "Радио свобода" (украинская редакция аккредитацию получила), Шустер Live.

Сначала получил отказ и 5 канал, но потом сотрудников телеканала все-таки аккредитовали.

Также не пустили на пресс-конференцию журналистку Янину Соколову, Михаила Ткача ("Схемы"), Сергея Гришина ("Ісландія"), Романа Скрипина (skrypin.ua).

В то же время аккредитацию получили сотрудники Шарий.нет, о чем сообщила в Facebook Ольга Шарий.

Редакция информационного агентства Українські новини аккредитацию на данное мероприятие получила и будет вести онлайнтрасляцию с места события.

10:21 Перед пресс-конференцией Зеленского журналистам выдают перчатки и обрабатывают руки антисептиком. Об этом информирует портал strana.ua. По состоянию на 09:30 журналистов начали запускать на территорию Мариинского дворца, где в это время оборудуют специальную площадку - для проведения пресс-конференции на улице. Чтобы попасть к ней, необходимо пройти два кордона. Кроме того, как сообщают репортеры, возле Мариинского дворца оборудована зона фуршета.

10:11 Как и информировали в соцсетях наконуне пресс-конференции Владимира Зеленского, активисты по делу Гандзюк пришли с пикетом перед началом этого мероприятия и призвали репортеров задавать Президенту вопросы по ходу данного расследования. Пикетчики развернули транспаранты в Мариинском парке и заявляют, что Глава государства в своей предвыборной программе обещал, что все причастные к этому убийству будут наказаны.

09:59 Тем временем, вероятную проблему для полноценного проведения пресс-конференции Владимира Зеленского может создать ... погода. С самого утра, небо над Киевом в густых облаках. На данный момент вероятность осадков сосатвляет 20%.

9:33 Подготовка в пресс-конференции Президента Украины Владимира Зеленского продолжается. Как информирует на персональной странице в социальной сети Facebook журналист Юлия Мак Гаффи, организаторы этого действа, добавляют к его обустройству все больше "оригинальных" моментов.

"В Мариинке подстригли траву - будто к пресс-конференции Зеленского, позавчера была почти по пояс)) Весь "задник" Мариинского дворца оцеплен по периметру, но по аллее с видом на стадион "Динамо" пройти можно. Нас с Цилей вежливо, но настоятельно сотрудники соответствующих органов попросили не ходить там, где мы ходим у Мариинского дворца - чтобы не мешать работе, так сказать. Я не ищу зрады - просто рассказываю:э. кстати, в той части, в которой гулять можно - трава на месте!!!", - отметила в своей заметке репортер.

8:59 В киевском Мариинском парке, где и должна состояться сегодняшняя пресс-конференция Владимира Зеленского, полным ходом идет подготовка к данному мероприятию. По информации портала "ДС" осветители выстраивают свет, сотрудники коммунальных служб убирают территорию, а полиция следит за порядком.

На территорию Мариинского парка пока никого не пускают. Также видно, что в парке установлены декорации, в том числе две буквы "Зе!". Примечательно, что они белого, а не зеленого цвета.

8:50 в Офисе Президента пообещали отвечать на все вопросы репортеров. По крайней мере, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что для главы государства накануне сегодняшней пресс-конференции, не готовили "темников". "Не сомневаюсь, что завтра (пост из соцсети Facebook 19.05.2000) станет ясно, что никаких "теплых ванн" Владимиру Александровичу не готовили. Как показал рекордный пресс-марафон, шестой Президент Украины готов отвечать на все вопросы даже в течение 14 часов.", - заявила Мендель в заметке на персональной странице в социальной сети.

8:41 Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель на своей персональной странице в социальной сети Facebook попросила прощение у журналистов, что и как в прошліій раз, не удалось удовлетворить все заявки представителей СМИ на участие в пресс-конференции.

"Безусловно, годовая пресс-конференция Президента Владимира Зеленского - важное событие. К сожалению, по-прежнему аккредитовать всех не получилось", - констатировала Мендель.

7:49 Зеленский за год президентства потерял 34% своего рейтинга. Победил он тогда с результатом 73%, сейчас его рейтинг составляет 39%. Но это все равно хороший результат.

7:35 Ряду известных журналистов отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского. Удобный карантин? Что тут скажешь.

7:28 Пресс-конференция начнется в 10:30. Вход через Мариинский парк со стороны Кабинета Министров. В связи с карантином количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченной.

В Офисе президента просили от одного СМИ аккредитовать одного журналиста, а также одного фотографа или одного видеооператора.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса Президента.

Как сообщали Українськi Новини, фильм о годе президентства снял сам Офис Президента без привлечения коммерческих студий.

Тем временем, высокие должности во власти получили более 30 работников "95 квартала".

К 100 дням президентства Владимир Зеленский также вместо традиционной пресс-конференции дал интервью, которое вышло на телеканале "1+1" в виде программы "100 дней Президента Украины Владимира Зеленского".