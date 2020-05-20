Зеленский прогнозирет подписание новой программы с МВФ в мае

Президент Владимир Зеленский уверен в подписании новой программы с Международным валютным фондом в мае.

Об этом он сообщил в ходе годовой пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Сейчас я подпишу банковский закон, последнее условие перед подписанием меморандума между Украиной и Международным валютным фондом. Мы подпишем этот меморандум, я уверен, что мы его подпишем в мае. Банковский закон ко мне дойдет завтра или послезавтра, может даже сегодня", - сказал Президент.

Принятие данного закона было последним условием для подписания новой программы сотрудничества с МВФ.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк Украины рассчитывает получить транш от Международного валютного фонда в конце мая - начале июня.

Министерство финансов рассчитывает получить первый транш от МВФ 1,75 млрд долларов до конца мая.

30 апреля Верховная Рада впервые запустила специальную процедуру для рассмотрения законопроекта о банках.

13 мая Рада запретила возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам.