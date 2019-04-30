Зеленский - Президент: ЦИК объявил результаты выборов

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты очередных выборов Президента 31 марта, признав избранным руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.\r\nРезультаты выборов были объявлены на заседании ЦИКа во вторник, передают Українські Новини.\r\n"Избранным Президентом Украины, является кандидат на пост Президента Украины Зеленский Владимир Александрович, 1978 года рождения, образования высшее, проживает в городе Киеве, художественный руководитель ООО "Квартал 95", беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - сказала председатель ЦИКа Татьяна Слипачук после подписания протокола.\r\nЗеленский победил во втором туре выборов 21 апреля, в который вышел с действующим Президентом Петром Порошенко.\r\nЗа Зеленского проголосовало 73,22% (13,5 млн) избирателей, в то время как за Порошенко - 24,45% (4,5 млн).\r\nЯвка избирателей во втором туре составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учётом заграничного округа).\r\n2,31% бюллетеней были признаны недействительными.\r\nЗеленский победил во всех регионах, кроме Львовской области и заграничного округа.\r\nПри этом только в двух регионах (Ивано-Франковской и Тернопольской областях) он набрал менее 60% голосов, в то время как в семи регионах получил более 85% (Николаевская, Запорожская, Харьковская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская и Луганская области).\r\nОфициально результаты выборов будут считаться объявленными, когда будут опубликованы в официальных парламентской и правительственной газетах "Голос України" и "Урядовий кур’єр".\r\nИнаугурация Зеленского должна будет состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.\r\nЗеленский официально приступит к исполнению обязанностей Президента, когда на торжественном заседании Верховной Рады примет присягу украинскому народу. \r\nКак сообщали Українські Новини, 25 апреля Зеленский обвинил ЦИК в затягивании с объявлением результатов выборов для невозможности роспуска парламента. ЦИК ответил Зеленскому на обвинения в затягивании результатов выборов для сохранения Рады и пояснил с чем связано промедление с объявлением итогов президентских выборов. \r\nРанее в СМИ распространилась информация о том, что Банковая для срыва инаугурации Зеленскогохочет отправить в отставку главу Конституционного суда. Позже Конституционный суд отреагировал на слухи о возможном срыве инаугурации Зеленского.\r\nВерховная Рада после выборов захотела ограничить полномочия Президента Зеленского. При этом парламент пообещал, что дату инаугурации Зеленского с ним согласует.