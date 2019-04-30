Зеленский - Президент: ЦИК объявил результаты выборов

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты очередных выборов Президента 31 марта, признав избранным руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

Результаты выборов были объявлены на заседании ЦИКа во вторник, передают Українські Новини.

"Избранным Президентом Украины, является кандидат на пост Президента Украины Зеленский Владимир Александрович, 1978 года рождения, образования высшее, проживает в городе Киеве, художественный руководитель ООО "Квартал 95", беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - сказала председатель ЦИКа Татьяна Слипачук после подписания протокола.

Зеленский победил во втором туре выборов 21 апреля, в который вышел с действующим Президентом Петром Порошенко.

За Зеленского проголосовало 73,22% (13,5 млн) избирателей, в то время как за Порошенко - 24,45% (4,5 млн).

Явка избирателей во втором туре составила 62,09% по Украине и 61,37% всего (с учётом заграничного округа).

2,31% бюллетеней были признаны недействительными.

Зеленский победил во всех регионах, кроме Львовской области и заграничного округа.

При этом только в двух регионах (Ивано-Франковской и Тернопольской областях) он набрал менее 60% голосов, в то время как в семи регионах получил более 85% (Николаевская, Запорожская, Харьковская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская и Луганская области).

Официально результаты выборов будут считаться объявленными, когда будут опубликованы в официальных парламентской и правительственной газетах "Голос України" и "Урядовий кур’єр".

Инаугурация Зеленского должна будет состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.

Зеленский официально приступит к исполнению обязанностей Президента, когда на торжественном заседании Верховной Рады примет присягу украинскому народу.

Как сообщали Українські Новини, 25 апреля Зеленский обвинил ЦИК в затягивании с объявлением результатов выборов для невозможности роспуска парламента. ЦИК ответил Зеленскому на обвинения в затягивании результатов выборов для сохранения Рады и пояснил с чем связано промедление с объявлением итогов президентских выборов.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Банковая для срыва инаугурации Зеленскогохочет отправить в отставку главу Конституционного суда. Позже Конституционный суд отреагировал на слухи о возможном срыве инаугурации Зеленского.

Верховная Рада после выборов захотела ограничить полномочия Президента Зеленского. При этом парламент пообещал, что дату инаугурации Зеленского с ним согласует.