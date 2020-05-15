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  • За год президентства Зеленского госдолжности занимали более 30 "кварталовцев". Список
15 мая 2020, пятница, 14:50 19
Политика 2020-05-15T15:00:11+03:00
Українські Новини
За год президентства Зеленского госдолжности занимали более 30 "кварталовцев". Список

За год президентства Зеленского госдолжности занимали более 30 "кварталовцев". Список

Ярина Вацяк
95 квартал, Назначение на должность, Владимир Зеленский, Квартал 95
Владимир Зеленский. Скриншот 95 квартал
Владимир Зеленский. Скриншот 95 квартал

В течение первого года президентства Владимир Зеленский более 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были родственниками, друзьями, знакомыми, Зеленского или его окружения получили государственные должности.

Из них 12 непосредственно работали в "Студии Квартал 95", говорится в сообщении Комитета избирателей Украины.

Указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса Президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины.

Работают в Офисе Президента:

  • Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ В. Зеленского) - Руководитель Офиса Президента
  • Сергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95") - первый заместитель председателя Офиса Президента
  • Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") - заместитель Руководителя Офиса Президента
  • Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95") - первый помощник Президента
  • Ирина Победоносцева (по данным СМИ работала директором по развитию "Студии Квартал 95") - Руководитель департамента информационной политики Офиса Президента

В органах безопасности:

  • Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95") - председатель Службы безопасности Украины
  • Сергей Сивохо (креативный продюсер "Студии Квартал 95") - экс советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
  • Владислав Бухарев (СМИ называют В. Бухарева мужем сценаристки "Студии Квартал 95" и знакомым В. Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ
  • Александр Пашков (по данным СМИ является мужем бухгалтера "Студии Квартал 95") - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны

Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:

  • Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с "Студией Квартал 95" в Запорожье) - Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино
  • Сергей Борзов (по данным СМИ является мужем народного депутата И. Борзова, экс-директор команды КВН "Сборная Украины") - руководитель Государственного управления делами
  • Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы "Студии Квартал 95") - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
  • Юлия Мецгер (по данным СМИ поддерживает дружеские связи с актрисой "Студии Квартал 95" Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка
  • Ирина Копайгоры (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился В. Зеленский) - государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины
  • Александр Гогилашвили (знакомый В. Зеленского, по информации СМИ имел связи с "Студией Квартал 95") - заместитель министра внутренних дел

Народные депутаты Украины:

  • Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса Президента А. Ермака) - народный депутат Украины
  • Юрий Корявченков (актер "Студии Квартал 95") - народный депутат Украины
  • Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины
  • Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") - народный депутат Украины
  • Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины
  • Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины
  • Руслан Стефанчук (давний знакомый В. Зеленского, игрок команды КВН "Три толстяка") - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины
  • Николай Стефанчук (брат Г. Стефанчук) - народный депутат Украины
  • Александр Завитневич (по данным СМИ его жена училась в одном классе с В. Зеленским) - народный депутат Украины
  • Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни) - народный депутат Украины
  • Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха" и КВН) - народный депутат Украины
  • Александр Качура (по информации СМИ юридическая компания А. Качури предоставляла услуги "Студии Квартал 95") - народный депутат Украины
  • Владимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с "Квартал-концертом") - народный депутат Украины
  • Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала") - народный депутат Украины
  • Ирина Борзова (по данным СМИ является дочерью продюсера "Лиги Смеха") - народный депутат Украины
  • Александр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства с "Студией Квартал 95") - народный депутат Украины

Как сообщали Українські Новини, 20 мая Владимир Зеленский принял присягу и стал 6-м Президентом. Вместо пресс-конференции к 100 дням президентства Зеленский дал интервью своему другу-актеру.

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