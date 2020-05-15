За год президентства Зеленского госдолжности занимали более 30 "кварталовцев". Список

В течение первого года президентства Владимир Зеленский более 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были родственниками, друзьями, знакомыми, Зеленского или его окружения получили государственные должности.

Из них 12 непосредственно работали в "Студии Квартал 95", говорится в сообщении Комитета избирателей Украины.

Указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса Президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины.

Работают в Офисе Президента:

Андрей Ермак (кинопродюсер, товарищ В. Зеленского) - Руководитель Офиса Президента

Сергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95") - первый заместитель председателя Офиса Президента

Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") - заместитель Руководителя Офиса Президента

Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95") - первый помощник Президента

Ирина Победоносцева (по данным СМИ работала директором по развитию "Студии Квартал 95") - Руководитель департамента информационной политики Офиса Президента

В органах безопасности:

Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95") - председатель Службы безопасности Украины

Сергей Сивохо (креативный продюсер "Студии Квартал 95") - экс советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Владислав Бухарев (СМИ называют В. Бухарева мужем сценаристки "Студии Квартал 95" и знакомым В. Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ

Александр Пашков (по данным СМИ является мужем бухгалтера "Студии Квартал 95") - директор Департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны

Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:

Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с "Студией Квартал 95" в Запорожье) - Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино

Сергей Борзов (по данным СМИ является мужем народного депутата И. Борзова, экс-директор команды КВН "Сборная Украины") - руководитель Государственного управления делами

Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы "Студии Квартал 95") - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Юлия Мецгер (по данным СМИ поддерживает дружеские связи с актрисой "Студии Квартал 95" Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка

Ирина Копайгоры (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился В. Зеленский) - государственная уполномоченное Антимонопольного комитета Украины

Александр Гогилашвили (знакомый В. Зеленского, по информации СМИ имел связи с "Студией Квартал 95") - заместитель министра внутренних дел

Народные депутаты Украины:

Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса Президента А. Ермака) - народный депутат Украины

Юрий Корявченков (актер "Студии Квартал 95") - народный депутат Украины

Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины

Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") - народный депутат Украины

Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины

Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины

Руслан Стефанчук (давний знакомый В. Зеленского, игрок команды КВН "Три толстяка") - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины

Николай Стефанчук (брат Г. Стефанчук) - народный депутат Украины

Александр Завитневич (по данным СМИ его жена училась в одном классе с В. Зеленским) - народный депутат Украины

Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни) - народный депутат Украины

Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха" и КВН) - народный депутат Украины

Александр Качура (по информации СМИ юридическая компания А. Качури предоставляла услуги "Студии Квартал 95") - народный депутат Украины

Владимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с "Квартал-концертом") - народный депутат Украины

Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала") - народный депутат Украины

Ирина Борзова (по данным СМИ является дочерью продюсера "Лиги Смеха") - народный депутат Украины

Александр Скичко (телеведущий, актер, водил знакомства с "Студией Квартал 95") - народный депутат Украины

Как сообщали Українські Новини, 20 мая Владимир Зеленский принял присягу и стал 6-м Президентом. Вместо пресс-конференции к 100 дням президентства Зеленский дал интервью своему другу-актеру.