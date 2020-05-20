Зеленский считает Авакова "мощным министром"

Президент Владимир Зеленский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков, который после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему, является мощным министром. Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українськi Новини. "Мощный ли он министр? Да", - сказал Зеленский. Также он отметил, что в Украине на данный момент сложилась сложная ситуация и Аваков справляется с задачами. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Аваков должен довести до конца дела, которые начал, в частности дело об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета. "Он начал это дело и он должен довести его до конца. Это его ответственность", - подчеркнул Зеленский. В ходе пресс-конференции Зеленский неоднократно заявлял о кадровом "голоде" во власти. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=TjY3FcEmhCk#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский во время конференции 20 мая, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство по записям разговоров Джозефа Байдена и Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованным депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный). Тем временем Зеленский проводит конференцию с ограниченным количеством СМИ.