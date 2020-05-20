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20 мая 2020, среда, 12:19 87
Силовые структуры 2020-05-20T12:45:02+03:00
Українські Новини
Если суд не признает виновность подозреваемых, нести ответственность будут те, кто довел дело до суда, — Зелен

Если суд не признает виновность подозреваемых, нести ответственность будут те, кто довел дело до суда, — Зеленский о деле Шеремета

Валерия Драгомирова
Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет, Владимир Зеленский
Журналист Павел Шеремет. Фото:
Журналист Павел Шеремет. Фото: "Радио Свобода"

Если суд не признает виновность подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, нести ответственность будут те, кто довел дело до суда.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Если доведет следствие, а потом суд, что люди, которые сейчас есть - не нужно обвинять, они возможные убийцы, - если они убийцы, они сядут в тюрьму. Если нет - то будут нести ответственность те люди, которые довели это дело до суда и обвинили невинных людей", - заявил он.

Также Зеленский подчеркнул, что за дело отвечает министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Сейчас это дело ведет о отвечает за него министр внутренних дел Арсен Аваков. Это действительно его дело. И он ответственный за результат этого дела", - добавил президент.

Как сообщали Українськi Новини, на данный момент о подозрении в убийстве Шеремета сообщено трем лицам: Андрей Антоненко и Юлий Кузьменко арестованы и находятся в СИЗО, Яна Дугарь пребывает под ночным домашний арестом.


Кроме того, Шокин считает заказчиком убийств Гонгадзе и Шеремета одного и того же человека. 

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