Журналисты массово жалуются на отказы в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского

Представители меди сообщают об отказах в аккредитации Офиса президента на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского, в котором ссылаются на коронавирусные ограничения.

Об отказах журналисты пишут в социальной сети Facebook.

"Офис президента не разочаровывает. У Зеленского решили устроить прессуху. В анонсе написали, мол, коронавирусные ограничения, просим подаваться не более одного журналиста от редакции и не более одного фотографа/оператора. Письмо мы отправили сегодня примерно в 10 утра. Ответ пришел после 17:00. И знаете что? Нам отказали. Только на этот раз не из-за тайминга, как было когда-то на марафоне жратвы, а из-за ограничения связанных с COVID-19", - написал Стас Козлюк.

Скриншот поста Stas Kozljuk

В аккредитации на пресс-конференцию, мотивируя это карантином, отказали и главному редактору изданию "Исландия" Сергею Гришину.

"Владимир Александрович, а тут какие-то недалёкие менеджеры из вашего Офиса, отказали главреду "Ісландія" Сергею Гришину в аккредитации на вашу пресс-конференцию, мотивируя это карантином. А пните их там пожалуйста, пусть исправятся и больше так не делают", - написал Владимир Петров.

Скриншот поста Владимира Петрова

Кроме того, в аккредитации отказали главному редактору издания "Буквы" Татьяне Николаенко.

Скриншот поста Татьяні Николаенко.

Также не смогла аккердитоваться журналист "Бабеля" Мария Жартовская.

Пост Maria Zhartovskaya

Журналист "Радио Свробода" Алена Литвинова также получила отказ в аккредитации.

Пост Alena Litvinava

Как сообщали Українські Новини, в июле прошлого года ряд журналистов не пустили на пресс-конференцию Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Молдовы Майи Санду.

После чего Зеленский решил провести пресс-марафон 10 октября. Журналисты начали активно обсуждать формат в социальных сетях, задаваясь вопросом о том, для чего менять формат и не провести обычную пресс-конференцию.

Тогда также не все медиа получили аккредитацию для участия в пресс-марафоне Зеленского.