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20 мая 2020, среда, 12:35 235
Экономика 2020-05-20T12:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский прогнозирует принятие закона об амнистии капиталов в 2020

Зеленский прогнозирует принятие закона об амнистии капиталов в 2020

Анна Рудык
Экономика, Владимир Зеленский, Налоговая амнистия, амнистия капиталов
Пресс-конференция Зеленского 20 мая 2020. Скриншот трансляции
Пресс-конференция Зеленского 20 мая 2020. Скриншот трансляции

Президент Владимир Зеленский прогнозирует принятие закона об амнистии капиталов в 2020 году.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Все законопроекты готовы. Амнистию (капиталов) введем в этом году. Мы должны это сделать. Мы договаривались и обещали людям", - сказал Президент.

Он сообщил, что по амнистии капиталов были различные предложения по процентам.

"Было предложение 5% и на деньги, и на недвижимость. Сегодня очень сложная ситуация в стране. Я думаю, что надо подумать об этих процентах. Если есть какая-то недвижимость или другие объекты у человека, надо послаблять это, и может быть, чтобы недвижимость можно было амнистировать даже под ноль", - отметил Зеленский.

При этом Президент отметил, что надо сделать так, чтобы все граждане хотели быть плательщиками налогов.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский проводит конференцию с ограниченным количеством СМИ. 

Ранее депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в сентябре прошлого года зарегистрировал в парламенте законопроект №1232 о налоговой амнистии.

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